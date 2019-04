Els sindicats protesten contra l'ERO a la junta d'accionistes de CaixaBank

Dos centenars de manifestants de CCOO han protestat al llarg d'aquest divendres a les portes del Palau de Congressos de València, on s'ha celebrat la junta general d'accionistes de CaixaBank, la segona que se celebra fora de Catalunya des del trasllat de la seu de l'octubre del 2017.

Els sindicats protestaven per l'ERO que afecta 2.157 llocs de treball presentat pel banc en un moment de beneficis històrics de l'entitat i per la negativa del banc a retirar l'amenaça que pugui haver-hi acomiadaments forçosos si abans no hi ha un acord sobre la mobilitat geogràfica dels treballadors.

Un treballador de CaixaBank en la protesta contra els acomiadaments en la junta general de l'entitat / DANIEL GARCIA-SALA

Comissions Obreres era el sindicat més visible en la protesta, tot i que en les últimes setmanes s'ha tancat un acord històric entre set sindicats diferents per unir-se en una sola plataforma contra aquest ERO: la Unió Sindical CaixaBank (USC), que agrupa set sindicats diferents.

Així, la junta, que s'ha iniciat passades les 11.00 hores, s'ha desenvolupat a l'interior del recinte mentre se sentia el soroll de botzines, sirenes i càntics de protesta.

Crítiques a Gortázar

Durant el torn de paraula dels accionistes, els sindicats han centrat en el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, les seves crítiques. El sindicat majoritari Comissions Obreres ha recordat que el primer executiu cobra 200 vegades més que un treballador en pràctiques i fins a 40 vegades més que el sou mitjà. Ruth Bolaños, en representació del sindicat, ha sigut clara: "Estem dolguts, decebuts i indignats".

En la mateixa línia, la USC, per boca de Francesc Sabater, ha lamentat que després de "dos anys de resultats sense precedents" arribi "un expedient de regulació també sense precedents". Sabater es va adreçar directament a Gortázar per explicar-li que "massa treballadors" volen que no assoleixi "massa antiguitat". "Els pilars de l'entitat eren la pau social i la mútua confiança entre direcció i treballadors; vostè ha trencat aquesta pau social", li ha dit. "O rectifica o hauria de marxar", ha reblat.