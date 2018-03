On són les dones, al Mobile? Les congressistes no representen ni una quarta part dels assistents

L'últim dia del Mobile World Congress és, precisament, el que més visibilitat dona a un dels problemes urgents de la indústria tecnològica. La bretxa de gènere és molt evident en aquest esdeveniment, on el percentatge de dones congressistes ni tan sols arriba al 25% del total d'assistents. Aquesta xifra és l'objectiu que la GSMA -la patronal del sector i organitzadora del congrés- fa dos anys que es marca, però en l'edició del 2017 la representació femenina encara era del 23%.

Women4Tech és el programa que va llançar l'any passat la GSMA per posar en relleu la falta de dones directives en un dels sectors amb més projecció de l'economia global. "Aquest és un debat que hauria de començar als consells d'administració", ha demanat Mary Clark, vicepresidenta executiva i directora de màrqueting de la companyia nord-americana de serveis digitals per al núvol Synchronoss Technologies.

En aquest sentit, l'esdeveniment ha destacat que encara que les dones són gairebé el 40% de la massa laboral al món, aquest percentatge baixa dràsticament quan es tracta d'empreses relacionades amb les noves tecnologies. Per exemple, en el sector de la indústria mòbil, només són un 19% del total de treballadors. Emma McGuigan -la directora de tecnologia de la consultora Accenture per a Irlanda i el Regne Unit- també lamentava que el gruix de les activitats del Women4Tech no es facin fins dijous, quan la majoria de congressistes ja són en direcció a l'aeroport i l'auditori principal no omple ni una quarta part dels seients.

No obstant, Julie Woods-Moss, la presidenta del grup de telecomunicacions indi Tata Communications, ha apuntat que la desigualtat de gènere no només vindrà de les organitzacions. "Hem de procurar que no creem una intel·ligència artificial amb els mateixos prejudicis", ha afirmat. Amb aquestes paraules, la directiva s'ha referit als estudis que alerten que els algoritmes en què es basen molts programes de 'software' i plataformes digitals també son proclius a incorporar biaixos sexistes i racials. "Les màquines aprenen de qui les programa i aquests són els homes", ha reivindicat McGuigan.

Directives i tècniques sobre l'escenari

El director general de la GSMA, Matts Granryd, ha celebrat que ja hi ha un 28% dels conferenciants que són dones, respecte del 21% de l'any anterior. Tot i així, a les vuit sessions més rellevants que organitza el congrés -les anomenades 'keynotes'- només hi han participat 6 dones, poques en comparació amb els 28 homes que hi han intervingut durant els quatre dies que dura l'esdeveniment. De fet, en tres d'aquestes conferències no hi ha participat ni una sola dona.

Per això, esdeveniments com WomenInMobile -l'esdeveniment professional que se celebra durant la setmana del Mobile per quarta vegada aquest 2018- busquen fer el tomb a la visió tradicional dels congressos de tecnologia. La cita proposa que siguin les dones les que pugin a l'escenari a parlar sobre innovació, en lloc de posar el focus del debat només en la bretxa de gènere. Així doncs, aquest any les sessions es van centrar en la intel·ligència artificial amb xerrades de directives d'empreses com Google, BlaBlaCar o Booking.com.