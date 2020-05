El tancament amenaça la planta de Nissan

Cada cop està més clar que la planta de Nissan a la Zona Franca té els dies comptats. De fet fonts del mateix Govern de la Generalitat admetien a l'ARA que la seva continuïtat és complicada i aquest dijous el diari el diari japonès 'Nikkei' dona per fet el tancament i el trasllat de la seva producció a fàbriques de Renault. Si s'acaba produint, segons els sindicats, es quedarien sense feina prop de 3.000 persones i 20.000 llocs de treball indirectes.

Segons el diari japonès el tancament s'emmarca en un pla de reestructuració per fer front a la caiguda de vendes que ha provocat la pandèmia del covid-19 i després d'anys de disminució de beneficis. Un pla en què la firma nipona aprofitarà la crisi del coronavirus per reduir la presència a Europa i replegar-se al Japó, la Xina i als Estats Units disminuint la seva capacitat de producció un 20% fins a l'any fiscal que acabarà el març del 2023.

Portaveus de l'empresa han assegurat a l'ARA que "ni confirmen ni desmenteixen rumors" i que el dia 28 de maig quan la multinacional presenti els resultats del 2019 i inici del 2020 es donarà a conèixer el futur de la planta de la Zona Franca. Una postura que també comparteixen els sindicats que mantenen que des de l'empresa no se'ls ha comunicat res. "Els rumors el que fan és confirmar el nostre temor, que l'empresa acabarà tancant", diu Miguel Ángel Boizas, portaveu de Comissions Obreres.

Els treballadors de l'empresa japonesa a Catalunya estan en vaga indefinida des del 4 de maig per protestar precisament per l'amenaça de tancament, que plana sobre la fàbrica sobretot des que l'automobilística anunciés a principis d'any que estudia la viabilitat de les seves instal·lacions. El comitè d'empresa s'ha de reunir demà amb el departament de Treball per tractar el conflicte actual.

Nissan va reiniciar l'activitat a la Zona Franca el 4 de maig per poder acabar una comanda de més de 1.000 pick-ups que havia d'enviar a finals de maig. Dos dies més tard es va haver de paralitzar la producció per problemes de subministrament causats per la vaga indefinida de treballadors, que s'ha concentrat al centre d'estampació de Montcada i Reixac.

En un inici, l'automobilística va decidir enviar a casa tots els treballadors afectats per la manca de peces a casa en un permís retribuït però va acabar optant per incloure els 900 treballadors de la línia 2 a l'Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) per causa de força major que tenia encara vigent. Els sindicats han presentat una demanda contra la multinacional per la presentació d'aquest expedient perquè consideren que "vulnera el dret de vaga".

Producció al 30% de la seva capacitat

Abans de l'aturada provocada per l'epidèmia, la fàbrica de la Zona Franca produïa al 30% de la seva capacitat. Durant l'últim trimestre, l'empresa va comunicar la pèrdua d'un model, la pick-up X Class de Mercedes, i la reducció de la producció de la furgoneta e-NV200.