Els taxistes retiren l'amenaça de vaga pel Mobile

Els taxistes de Barcelona han retirat l'amenaça de vaga pel Mobile World Congress d'aquest any. Després de reunir-se aquest dimarts amb el Govern i l'AMB, el portaveu de l'organització Élite Taxi –una de les quatre entitats del taxi presents-, Alberto Tito Álvarez, ha indicat que estan "molt satisfets" amb les explicacions de la Generalitat i que, de moment, "no hi ha cap necessitat de fer mobilitzacions".

"Ens han donat tot el que demanàvem i algunes coses més que no esperàvem", ha assegurat Álvarez en sortir de la trobada amb representants de l'administració catalana. "El registre electrònic ja està acabat i totalment fusionat amb el de Foment", ha afegit. Justament la manca de registre era la principal crítica que feien els taxistes al Govern, i van amenaçar amb aturades coincidint amb el congrés mundial de telefonia que se celebrarà a Barcelona del 24 al 27 de febrer.

Segons la normativa, els vehicles de lloguer amb conductor d'empreses com ara Uber o Cabify, han d'esperar 15 minuts entre el moment en què reben una demanda de servei i el moment en què recullen el client. Per controlar que aquest període es compleix, la Generalitat havia de posar en marxa un registre electrònic que, a hores d'ara, encara no està operatiu.

Segons els taxistes, l'executiu català posarà en funcionament el registre al març, i es fusionarà amb els ja existents de l'Autoritat Metropolitana i del ministeri de Foment. És aquí on les VTC hauran de comunicar tots els detalls dels trajectes per tal que els inspectors governamentals puguin comprovar si es compleix el termini de 15 minuts d'espera. Així mateix, aquest registre permetrà controlar que els cotxes de les empreses de VTC "aparcats a la via pública i que no poden estar-hi si no tenen servei" no captin clients "il·legalment" deixant oberta l'aplicació, ha afegit Álvarez.

Distintiu per als VTC

Així mateix, Álvarez ha explicat que el Govern està preparant un distintiu per als vehicles de lloguer amb conductor. "Al febrer tindrem tots els VTC de Catalunya amb un nou distintiu, un nou adhesiu que els enviarà la Generalitat amb el número d’autorització visible", ha dit. Aquest distintiu inclourà informació sobre els dies festius de cada cotxe, cosa que permetrà als agents de la Guàrdia Urbana identificar si hi ha vehicles circulant en dies que no els està permès. Així mateix, el portaveu d'Élite Taxi ha celebrat que, a partir d'ara, la Generalitat també podrà sancionar directament els VTC d'altres comunitats autònomes que operin dins del territori català.

"Considerem que totes aquestes mesures i terminis són suficients per donar resposta a les nostres demandes", han indicat en un comunicat les quatre principals organitzacions de taxistes.