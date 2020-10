Caos al Govern: Treball insisteix que el teletreball és obligatori i Presidència ho nega

És obligatori el teletreball a Catalunya? Ni el mateix Govern es posa d'acord. Mentre que la conselleria de Treball ha reiterat aquest migdia per veu del seu secretari general, Josep Ginesta, que sí que ho és, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, manté que les empreses "només tenen el deure de promoure'l".

Ginesta reconeix que la Generalitat no té competències laborals per obligar a fer treball a distància a les empreses però sí que en té perquè les companyies adoptin mesures per prevenir el risc de contagi del covid-19 i assegura que entre aquestes mesures hi ha el teletreball. El mateix Ginesta ha reconegut que l'incompliment d'aquesta mesura pot comportar sancions lleus, greus o molt greus basant-se en el decret llei 30/2020, tot i que no ha especificat quines són les quantitats d'aquestes multes.

Per la seva banda, Budó ha defensat també aquest migdia que el teletreball "no és obligatori". "No es pot regular aquest àmbit als centres privats perquè no disposem de les competències", ha reblat. També ha fet autocrítica per si els ciutadans consideren que alguns missatges del Govern han generat confusió: "Si ha sigut així, és important certament evitar generar confusió a la població".

Treball i Presidència també han discrepat en el fet de si cal portar un document per acreditar que l'empleat no pot fer treball a distància. Mentre que Budó ha assegurat que no hi ha cap restricció de mobilitat i, per tant, no és necessari, Ginesta ha defensat que sí que es porti aquest document.

Aquests nous missatges contradictoris dins del Govern arriben després que aquest dimarts al matí el conseller de Treball, Chakir el Homrani, assegurés en una entrevista a RAC1 que les empreses tenen l'obligació de fer teletreball. Poc després, fonts de presidència matisaven aquesta afirmació i indicaven que l'obligació és "promoure" aquesta modalitat. La consellera Meritxell Budó ja havia insistit ahir que la Generalitat no pot decretar l'obligatorietat del teletreball amb l'estat d'alarma actual aprovat pel govern espanyol.

Malgrat la situació de rebrots del covid-19, encara són molts els empleats que es desplacen presencialment a la feina cada dia. És per això que el Consell de Relacions Laborals (format per la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment i Pimec) va insistir ahir en un comunicat que totes les empreses que poguessin fer teletreball haurien d'adaptar-s'hi.

"Les empreses tenen l’obligació de limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures decretades per l’autoritat sanitària, durant el seu període de vigència, i recordem que només quan pel tipus d’activitat el treball presencial és imprescindible es permet la mobilitat", ha recordat l'organisme en un comunicat.