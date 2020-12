132.000 autònoms cobraran l'ajuda de 2.000 euros del Govern abans de finals d'any

Un total de 132.000 autònoms podran cobrar abans que s'acabi l'any l'ajuda de 2.000 euros de la Generalitat per compensar la caiguda d'ingressos que han patit amb la pandèmia. Així doncs, finalment es destinaran 264 milions d'euros a subsidis després que la setmana passada es tanquessin les sol·licituds per demanar la prestació a través d'un registre previ. Els pagaments es faran en grups de 35.000 persones i el Govern assegura que totes hauran cobrat l'ingrés abans del 31 de desembre.

Per poder-se beneficiar de l'ajuda, els autònoms havien de tenir el domicili fiscal a Catalunya, estar donats d'alta d'autònoms abans del 20 d'octubre i tenir una base imposable de l'IRPF de l'últim exercici igual o inferior a 35.000 euros. A més, el rendiment net dels tres primers trimestres del 2020 no havia de superar els 13.125 euros.

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha assegurat a través de Twitter que l'executiu català és conscient "que les necessitats són de present" i per això afirma que han prioritzat "la rapidesa, l'agilitat i la celeritat" a l'hora de pagar les ajudes. Des del departament han insistit que el pressupost per a aquests subsidis s'estirava fins als 300 milions i, per tant, encara quedaran recursos per a pròximes convocatòries. "El Govern ja tenia prevista aquesta possibilitat d'augment de les dades definitives", han afegit.

L'ordre amb l'import final per a les ajudes es publicarà demà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i dimecres el departament de Treball, Afers Socials i Famílies farà pública la resolució amb els noms dels autònoms que se'n podran beneficiar al portal informàtic e-TAULER.

Aquestes ajudes se sumen, doncs, als 10.000 beneficiaris que ja han cobrat la prestació que es va posar en marxa al novembre, a la qual el Govern va destinar 20 milions d'euros. Davant el col·lapse de la plataforma amb el sistema anterior (els primers que demanaven les ajudes eren els que les rebien), la Generalitat va optar finalment per posar en marxa un registre amb inscripció prèvia per desencallar els subsidis. L'anterior convocatòria va provocar diversos retrets entre els departaments de Polítiques Digitals i Treball, que va acabar cessant dos alts càrrecs.