El trànsit del Prat va caure un 20% la primera setmana de març pel coronavirus

L'impacte del coronavirus en les operacions de l'aeroport del Prat ja té xifres. Només en la primera setmana de març el nombre de passatgers va caure un 19,8% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest divendres per Aena. Durant aquells dies, el tràfic aeri es va reduir a 711.474 viatgers, després que la setmana anterior ja es comencés a notar l'efecte de les cancel·lacions. L'impacte en les operacions va ser menor que en el factor d'ocupació, ja que van caure un 5,7%, fins a les 5.578.

Com va avançar l'ARA, el mes passat es va tancar amb un creixement pràcticament pla del 0,4%, fins als 3,2 milions de passatgers. D'aquests, un total de 2,2 milions van agafar vols internacionals. No obstant, durant el segon mes de l'any les operacions van augmentar un 1,3% fins als 22.992 moviments, mentre que el transport de mercaderies es va disparar un 9% i va moure 13.509 tones.

Aena també ha atribuït part de la frenada al Prat a la cancel·lació del Mobile World Congress, que s’havia de celebrar entre el 24 i el 27 de febrer però es va suspendre finalment pel coronavirus. "Durant els últims dies de febrer, les companyies aèries van començar a reajustar les seves programacions amb motiu de la propagació del Covid-19, en especial les que compten amb operacions en aeroports situats en les zones de risc", ha destacat la companyia.

L'abril del 2013, quan hi va haver una reducció del 4,2% en el tràfic aeri al Prat, és l'última vegada que es va registrar una caiguda interanual. A partir d'aleshores, havia tancat 81 mesos consecutius en positiu. Aquesta tendència, però, canvia amb la forta reducció que reflecteixen les primeres estadístiques del mes de març. L'aeroport de Barcelona venia de tancar un 2019 rècord amb 52,6 milions de passatgers anuals.

El xoc de la primera setmana de març amb molts vols aturats ha sigut molt pitjor, però, als aeroports de Girona i Reus. El primer va patir una retallada de gairebé el 25% en el número de passatgers fins a situar-se en 6.925, malgrat que les operacions van créixer pràcticament en la mateixa proporció. Aquest indicador podria indicar que en algunes aerolínies van estar volant avions pràcticament buits. En el cas de Reus, la caiguda va ser del 48% i hi van passar tan sols 574 viatgers.

En el conjunt de la xarxa d’Aena, la davallada de passatgers va ser impactant durant la primera setmana de març, amb una caiguda del 14,3%. A més, el gestor aeroportuari ja ha avisat que es veu que el descens s’agreugi durant el mes de març. Al febrer els aeroports espanyols encara van aconseguir créixer un 4% i van tancar amb gairebé 17 milions de passatgers.

Pel que fa a Barajas, la caiguda del tràfic aeri també es va notar amb força, però va ser una mica inferior a la del Prat. El volum de passatgers de l'aeroport madrileny es va reduir en un 15,6% fins als 960.868 viatgers. "Encara és prematur estimar la magnitud de l'efecte final. Les pròximes dades s'actualitzaran amb la informació del mes complet", ha avisat Aena en un comunicat.

En ple debat sobre l'ampliació

L'impacte en el trànsit aeri del Prat pel coronavirus arriba just quan l'aeroport havia obert el meló dels límits de la seva capacitat. En els últims mesos, el president d'Aena, Maurici Lucena, s'ha reunit amb autoritats municipals, catalanes i agents econòmics per definir una possible ampliació de la infraestructura. Per exemple, amb l'allargament de la tercera pista paral·lela al mar (que xocaria amb un entorn natural protegit) o permetent que es facin dos enlairaments alhora, una opció que els veïns de la zona rebutgen completament.