Vaga general del 21-F: el transport funcionarà al 50%

El departament de Treball ha fixat els serveis mínims per a la vaga general de 24 hores convocada per a aquest dijous per la Intersindical-CSC i que no han secundat els dos principals sindicats, CCOO i UGT.

Transport

Rodalies i Regionals de Renfe : Funcionaran al 33% durant tot el dia.

: Funcionaran al 33% durant tot el dia. Ferrocarrils de la Generalitat : Operaran en hores punta –des de les 6.30 a les 9.30 hores i des de les 17 fins a les 20 hores– al 50% i en la resta un 25%.

: Operaran en hores punta –des de les 6.30 a les 9.30 hores i des de les 17 fins a les 20 hores– al 50% i en la resta un 25%. El metro i el tramvia de Barcelona i els serveis de Transports de Barcelona : Operaran al 50% en hores punta i al 25% en la resta. El transport de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix la ciutat amb l'aeroport de Barcelona oferiran el 50% del seu servei habitual.

: Operaran al 50% en hores punta i al 25% en la resta. El transport de viatgers urbans i interurbans i el servei d'autobús que uneix la ciutat amb l'aeroport de Barcelona oferiran el 50% del seu servei habitual. Autopistes: Hi treballarà un terç del personal habitual.

Sanitat

Urgències : Mantindrà el seu funcionament habitual i es garantiran els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica que no es pugui posposar derivada de l'atenció urgent i greu.

: Mantindrà el seu funcionament habitual i es garantiran els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica que no es pugui posposar derivada de l'atenció urgent i greu. Centres d'atenció primària: Es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre, i aquest servei es prestarà amb el 25% de la plantilla. En l'assistència sanitària als centres privats, s'establiran els mateixos serveis mínims que en la pública, menys als centres d'assistència extrahospitalitària, en què es mantindrà el personal imprescindible per garantir l'assistència urgent i que no es pugui retardar durant l'horari habitual de cada centre en un dia festiu.

Educació