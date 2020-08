Els treballadors d'Acciona prenen el relleu als de Nissan en les mobilitzacions

El tancament de Nissan continua portant mobilitzacions laborals. Mentre els treballadors de l'automobilística japonesa han tornat aquest dilluns a les fàbriques només a fer formació, perquè la producció no començarà com a molt aviat fins al dia 31, els empleats de la principal subcontractada de l'automobilística, Acciona Facility Services, estan en vaga i s'han començat a mobilitzar per pressionar en la negociació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta més de mig miler de persones.

A primera hora del matí els treballadors d'Acciona s'han concentrat davant la planta de Nissan a la Zona Franca, on han rebut el suport dels empleats de l'empresa japonesa, i després han anat a l'hotel Catalonia, prop de La Maquinista, on s'ha celebrat la primera reunió entre la direcció d'Acciona i els sindicats.

La reunió ha sigut una primera presa de contacte i la direcció de l'empresa ha entregat als sindicats la documentació de l'ERO. En la negociació està prevista la mediació de la Generalitat, i es pot allargar un mes.

A la sortida de la reunió els representants sindicals es mantenien en les seves reivindicacions i han assegurat que el conflicte laboral pel tancament de Nissan no s'ha acabat amb l'acord de la multinacional amb els seus sindicats.

La plantilla d'Acciona reclama un tractament igual que el que han obtingut els empleats de Nissan, amb elevades indemnitzacions, i per això volen "igualtat de drets" i han instat la direcció a "parlar de tot" per desencallar el conflicte. "Si Acciona cau, el pla de reindustrialització que va prometre Nissan no és possible", ha assegurat el president del comitè d'empresa d'Acciona, Manuel Núñez.

A més, els sindicats d'Acciona han emplaçat els treballadors de les altres subcontractades que treballen per a Nissan a sumar-se a les seves mobilitzacions.

El conflicte d'Acciona ha impedit que Nissan reprengui aquest dilluns la producció. Acciona, que bàsicament fa feines logístiques per a Nissan, va decidir rescindir el contracte amb la companyia japonesa perquè, segons fonts de la companyia, no s'havia avingut a renegociar les condicions del contracte de serveis.

Amb la rescissió, Acciona ha presentat un ERO per als seus empleats que treballaven per a Nissan, que ja han anunciat que s'hi oposen i que continuaran les mobilitzacions mentre estigui en marxa la negociació. "Entenem que Acciona no pot presentar un expedient si ha sigut ella mateixa la que ha trencat relacions de manera unilateral amb Nissan", explica el president del comitè d'empresa. Per dijous, els sindicats ja han convocat una concentració amb la intenció de tallar el trànsit a la ronda Litoral de Barcelona.