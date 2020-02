Els treballadors de Nissan tallen la Diagonal i protesten al consolat del Japó

Els treballadors de Nissan han començat aquests dimarts les mobilitzacions per demanar a la direcció de la multinacional japonesa un pla industrial que asseguri la continuïtat de les fàbriques espanyoles de la marca –la més important de la Zona Franca– amenaçades per la caiguda de la producció i la manca de nous models que n'assegurin la viabilitat.

Els empleats de Nissan i d'empreses proveïdores, convocats pels comitès d'empresa, s'han concentrat a la Diagonal, davant el consolat del Japó a Barcelona, amb pancartes exigint solucions, i han tallat el trànsit a l'altura del centre comercial l'Illa. Els representants sindicals van assegurar que les accions de protesta aniran augmentant per visibilitzar a la societat la "necessitat de garantir l'ocupació i el futur de les plantes espanyoles de la marca".

Nissan té plantes a la Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca, Àvila i Cantàbria, però els últims anys han anat perdent càrrega de feina, fins al punt que Àvila, on es fabricaven camions, s'ha de convertir en una planta de recanvis. En el cas de la Zona Franca, l'única planta de fabricació, té una capacitat per a 180.000 vehicles anuals, però està treballant al 40% i s'acaben d'anunciar dues retallades de producció, que en reduiran el funcionament al 20% de la seva capacitat. En concret, al maig es deixarà de fabricar la pickup per a Mercedes (X Class), i també s'ha anunciat una reducció de la producció de la furgoneta elèctrica e-NV200 de les 100 unitats diàries actuals a només 60 després de Setmana Santa. Els treballadors fins i tot temen que a final d'any es perdi la fabricació d'aquest model i es traslladi a una planta francesa de Renault.

Suport institucional

Avui mateix el secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha exigit a Nissan que defineixi el futur de la planta de la Zona Franca. Ginesta ha lamentat que la companyia no tingui el mateix missatge a fora de Catalunya que aquí i ha assegurat que "això no és bo per a ningú". Per aquest motiu, ha reclamat a la multinacional japonesa que "generi el màxim de certesa, claredat i informació".

Segons Ginesta, tant la societat catalana com el Govern mitjançant ajuts han donat mostres de suport perquè l'empresa automobilística continués la seva activitat a Catalunya. "Si alguna cosa podem demanar és que doni certeses al voltant del seu futur, no pot ser que seguin en un escenari de notícies amunt i avall sobre què passarà a la planta de Barcelona", ha reiterat Ginesta, que ha subratllat que "aquest país ha confiat molt en aquesta companyia".