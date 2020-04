Aquests són els treballadors que aquest dimarts han d'anar a la feina

Tot i el xoc entre la Generalitat i el govern espanyol per l'aixecament del confinament total, a partir d'aquest dimarts els treballadors no essencials de Catalunya podran tornar a la feina, després que durant les últimes dues setmanes l'Estat establís un permís retribuït recuperable perquè es quedessin a casa. Després d'un altre cap de setmana pendents del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), aquesta és la llista de sectors que no són essencials que hauran d'ocupar els seus llocs de feina:

Construcció

És un sector que ocupa més de 200.000 treballadors a Catalunya i que ara podrà reprendre l'activitat però amb una excepció, ja que queden suspeses les obres “on hi hagi persones no relacionades" amb aquesta activitat. Els sindicats ja van avisar que serà complicat que les empreses puguin complir algunes de les mesures bàsiques per evitar contagis del virus, com ara deixar una distància de seguretat de més d'un mentre entre els empleats.

Indústria

En aquest apartat el llistat és ampli, perquè podran tornar a la feina les fàbriques que es dediquin a productes com el tèxtil, la fusta, els mobles, el paper i les arts gràfiques, però també al cautxú i el plàstic, la metal·lúrgia o la producció de maquinària, material elèctric o de transport.

Comerç d'equips informàtics

Els comerços que venen equips informàtics podran tornar a obrir. La implantació forçosa del teletreball per a moltes empreses ha incrementat en les últimes setmanes la demanda d'ordinadors i d'altres accessoris vinculats a les TIC per resoldre problemes tecnològics.

Tècnics, científics i administratius

Activitats com l'enginyeria, l'arquitectura o la comptabilitat, així com feines auxiliars o administratives, també podran optar per fer treballar els empleats de manera presencial. Moltes d'aquestes companyies s'han adaptat al teletreball durant les últimes setmanes, però si canvien d'opinió els empleats hauran de tornar al lloc de feina.

Neteja i seguretat

Els treballadors que es dediquin a la neteja en sectors que no són essencials (fins ara seguien, per exemple, en el cas dels hospitals o els transports públics) podran reprendre l'activitat.

No obstant, amb la declaració de l'estat d'alarma es mantenen tancats encara molts negocis com els restaurants o els locals d'oci i culturals i els seus treballadors –la majoria dels quals ja han patit expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)–, que també hauran de seguir complint amb el confinament. Aquesta és la llista dels sectors que encara no poden reprendre l'activitat:

Petits comerços que no siguin de primera necessitat

Tots excepte establiments d'alimentació, farmàcies, centres veterinaris, higiene, premsa i papereria, gasolineres, estancs, equips tecnològics, telefonia i correspondència, tintoreries i perruqueries a domicili.

Escoles i universitats

Van ser els primers col·lectius afectats pel confinament i seguiran tancats les pròximes setmanes. El debat sobre com acabar el curs segueix viu.

Restauració i bars

Només es poden prestar serveis d'entrega a domicili.

Equipaments culturals i d'oci

L'afectació va des de cinemes fins a teatres, biblioteques, arxius, etc.

Equipaments esportius

D'estadis de futbol i pavellons esportius a gimnasos, pistes poliesportives, etc.

Activitats recreatives i discoteques

Sales de ball, discoteques, etc.

Cases de joc i apostes

Des de casinos fins a cases d'apostes, bingos i sales recreatives.

Parcs d'atraccions, fires i zoològics

Des de parcs d'atraccions fins a parcs aquàtics, zoològics, fires i parcs recreatius per a nens.

Bars de copes i amb actuacions musicals en directe

Hotels i allotjaments turístics*

En aquest cas el decret que regula l'estat d'alarma no hi feia referència, però fent ús de les seves capacitats el ministeri de Sanitat va decretar el 20 de març el tancament al públic de tots els hotels i allotjaments de curta durada. Alguns s'estan fent servir ara per allotjar pacients de covid-19 ajudant així a treure pressió als hospitals.