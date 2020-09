Trump endarrereix les mesures contra TikTok una setmana després d'un acord preliminar

Nou capítol en la batalla comercial entre EUA i la Xina per l'aplicació de mòbils TikTok. Aquest diumenge havien d'entrar en vigor les mesures aprovades per l'administració de Donald Trump i que passaven sobretot per prohibir aquesta aplicació i WeChat -utilitzades per més de 100 milions d'usuaris als EUA- a les botigues de descàrregues. Ahir però el govern d'EUA va anunciar que endarreria una setmana les mesures contra la plataforma TikTok després que el president Donald Trump donés la seva "benedicció" a un acord preliminar perquè pugui operar als EUA, explica l'agència Efe. El pacte no inclou però d'entrada la xarxa WeChat que sí que estaria sotmesa a limitacions a partir d'avui.

L'acord amb TikTok passaria perquè la plataforma s'associés amb les companyies americanes Oracle i Walmart per operar als EUA. Tot i així, les negociacions encara continuen i no es poden donar per tancades. "He donat la meva benedicció a l'acord, si ho aconsegueixen seria genial i sinó, també estaria bé, però és un gran acord pels EUA", va indicar el president. "A la llum dels recents esdeveniments positius, el secretari de Comerç Wilbur Ross, sota la direcció del president Trump endarrerirà la prohibició de les transaccions identificades en l'Ordre Executiva 13942", anunciava poc després el departament de Comerç en un comunicat.

Trump va destacar que si Oracle i Walmart s'associen amb TikTok "la seguretat seria del 100%": "Estaran fent servir núvols separats i una seguretat molt potent i estaran fent ua contribució de 5.000 milions de dòlars en educació", va subratllar Trump. Segons el president, el pacte suposaria també la creació de 25.000 llocs de treball -la majoria a Texas- i la creació d'una nova companyia, tot i que mantindria el nom de TikTok.

Mesures contra WeChat

Divendres el departament de Comerç va anunciar que bloquejaria les descàrregues de TikTok i de la xarxa de missatgeria WeChat a les botigues de descàrregues d'aplicacions dels EUA a partir d'aquest diumenge, i que les autoritats vetarien el seu us complet als EUA a partir del 12 de novembre. El principi d'acord amb TikTok deixa en suspens les limitacions per a aquesta plataforma, però en canvi les manté per a WeChat. De fet, en el cas d'aquesta aplicació de missatgeria, el govern de Trump també ha vetat que pugui servir com a canal de transferències de fons o de pagaments als EUA.

Fins ara Trump havia assegurat que TikTok suposava una "amenaça" per la seguretat nacional, perquè tant aquesta aplicació com WeChat "guardaven enormes quantitats de dades dels usuaris, incloses la seva activitat a les xarxes, la ubicació o el seu historial de cerques i de navegació".

El govern xinès s'oposa a una venta forçada de TikTok, una operació que, als seus ulls, viola els principis de l'Organització Mundial de Comerç. Divendres, com a resposta a les limitacions anunciades pel govern de Trump, va assegurar que actuarà contra les empreses i els individus estrangers que "posin en perill" la seva sobirania i seguretat i va emetre unes noves normes relacionades amb la seva llista d'entitats no fiables -anunciada des de fa més de 15 mesos i que encara no s'han publicat- que havien de servir per sancionar empreses i persones d'EUA.