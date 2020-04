La duresa del nord aconsegueix ajornar el debat del deute comú

“Cal més feina. Estem treballant de valent per aconseguir un acord”. Amb aquest missatge del portaveu de l’Eurogrup, els ministres de Finances de l’eurozona aturaven ahir a les 19 hores la videoconferència en la qual havien d’aprovar un paquet de mesures econòmiques per donar resposta a la crisi del coronavirus. La divisió entre nord i sud és profunda, fins al punt de necessitar tota la nit per seguir discutint en pausa tècnica. I de la mateixa manera que s’anava ajornant el retrobament virtual dels 27 ministres, s’ha ajornat el debat sobre la mutualització del deute europeu. La duresa dels estats del nord ha provocat que les ambicions sobre els coronabons (reclamats pel sud, el BCE i la Comissió) es rebaixessin només a una referència al compromís per discutir-los en una segona fase. És a dir, s’han eliminat de l’agenda immediata i la pugna del sud ja només és per aconseguir que entrin a discutir-se en una eventual segona fase, la de la recuperació.

Així ho demostrava, per exemple, la posició d’Espanya abans de l’Eurogrup. El president Pedro Sánchez s’havia plantat en l’última cimera de líders juntament amb el seu homòleg italià, Giuseppe Conte, davant la negativa a parlar de qualsevol mecanisme de mutualització del deute per part d’estats com Alemanya o els Països Baixos. En canvi, ahir la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño es donava per satisfeta amb el fet que de la reunió en sortís “una clara determinació per treballar com més aviat millor en elevar propostes sobre la posada en comú de deute”.

Però ¿com deixar (o no) per escrit aquest compromís de finançar un pla ambiciós de recuperació econòmica a través d’eines com el fons de recuperació proposat per França o pels comissaris Paolo Gentiloni o Thierry Breton? Això mantenia encallats els ministres de Finances al tancament d’aquesta edició.

Mentre França, Itàlia i Espanya pressionaven per una menció clara i compromesa, els Països Baixos, Alemanya i Àustria ho rebutjaven, entestats en activar només els mecanismes existents i, com a molt, crear un fons de solidaritat amb aportacions voluntàries a mode de “regal” per refer l’economia. Una proposta que el mateix vicepresident de la Comissió Europea i Alt Representant, Josep Borrell, rebutjava ahir en una entrevista a El Mundo, qualificant-la d’“almoina”. Els ministres de l’eurozona treballaven en la redacció d’aquest text per traspassar-lo després als líders europeus, que són els que l’han d’aprovar definitivament.

Itàlia rebutja el rescat

Però si el debat sobre com finançar de manera compartida la recuperació econòmica del conjunt de la zona euro ja ha passat a formar part de la segona fase de la resposta econòmica al coronavirus és perquè n’hi ha un de la primera tampoc exempt de polèmica. És el que alguns han anomenat “escut”, que per al nord ja és suficient. Els ministres de Finances arribaven a la reunió amb aquesta part més consensuada i ben definida, però amb estelles per polir. Es tracta d’una “xarxa de seguretat” d’urgència, com deia ahir la vicepresidenta Calviño, de mig bilió d’euros en línies de crèdit activades per diferents vies i dirigides a empreses, governs i treballadors.

La més disputada i sobre la qual ahir es focalitzava l’altre gran debat és la línia de crèdit a través del fons de rescat europeu (Mede) de fins a 240.000 milions d’euros. Aquest és el mecanisme que defensen Alemanya i els Països Baixos però que Itàlia rebutja de ple perquè suposa l’estigma d’acollir-se a un rescat financer que, a més, va lligat a condicions, com ajustos estructurals sota supervisió de la temuda troica. Itàlia no vol ni sentir a parlar d’aquest mecanisme tret que no estigui vinculat a cap condició, mentre que ahir Espanya s’allunyava de Roma, i s’acostava a París, i assegurava que podia acceptar activar-lo en condicions més laxes vinculades a la lluita pel coronavirus. Això sí, Calviño deixava clar que Espanya “no té cap necessitat” d’acollir-s’hi. És a dir, que tampoc vol que es pugui dir que ha hagut de ser rescatada.

La segona mesura que també necessitava ser polida pels ministres és el mecanisme de 100.000 milions anunciat per Brussel·les per ajudar a finançar ERTOs, que estaria avalat per garanties de tots els estats perquè la Comissió pogués emetre deute. Espanya sempre havia reclamat la posada en marxa d’un fons d’atur europeu i, com bé deia Calviño ahir, aquesta no és “exactament” la petició d’Espanya, però la considerava un bon embrió per a una eina estable futura. Tot el contrari del que exigeixen països com els Països Baixos, que reclamen deixar clar que es tracta d’un mecanisme temporal i extraordinari pensat per la lluita contra el coronavirus. Els 200.000 euros de crèdits que falten per arribar al mig bilió els posaria el Banc Europeu d’Inversions amb l’aval de 25.000 milions d’euros dels països i no suscitava cap polèmica.

Però el rerefons de tots aquests debats tècnics és polític: compartir o no riscos, aprofundir o no en la unió fiscal europea. I davant la urgència del moment, la majoria de països (menys Itàlia) accepten activar ràpidament aquest primer escut de crèdits i deixar per a la segona fase el debat sobre la mutualització del deute.