La venda de participacions impulsa el benefici d'Abertis

L'empresa d'infraestructures Abertis va augmentar un 87% el seu benefici, fins als 1.681 milions d'euros, en l'exercici 2018. L'increment dels guanys de l'empresa es deu, segons la companyia, a les plusvàlues obtingudes amb la venda, per 605 milions d'euros, de la seva participació del 34% de Cellnex Telecom.

Sense aquestes plusvàlues, el benefici net d'Abertis hauria pujat un 15% en comparació al 2017. Pel que fa al benefici abans d'impostos i interessos, va ser de 3.549 milions d'euros, un increment del 3%.

Abertis va ser adquirida per 16.500 milions per la constructora ACS –presidida per Florentino Pérez– i la multinacional italiana Atlantia –propietat de la família Benetton–, que en van completar la compra a través d'una opa l'octubre passat. Les dues empreses es van endeutar en gairebé 10.000 milions d'euros, que retornaran en gran part a través de la mateixa Abertis.

La facturació, en canvi, va ser gairebé plana –una pujada del 0,3%– i es va situar en 5.255 milions d'euros, un fet que es deu, segons els resultats presentats a la CNMV per l'empresa, a l'evolució negativa dels tipus de canvi. Tres quarts dels ingressos de la multinacional van provenir de les activitats en països estrangers, amb França com a principal mercat i un 33% de la facturació. Espanya és el segon, amb un 27% del total del negoci de la companyia.