Segona víctima mortal a una mina d'Iberpotash aquest mes

La direcció d’Iberpotash havia aconseguit convèncer els sindicats de desconvocar una vaga programada per al 30 de juny, però un segon accident mortal a les mines de la companyia ha portat Comissions Obreres (CCOO) a tornar a mobilitzar els treballadors. Aquest sindicat havia convocat la jornada de protesta precisament per la mort d'un empleat de Montajes Rus –empresa subcontractada d’Iberpotash– a la mina de Vilafruns (Sallent) per culpa d'un despreniment. L'accident tenia lloc exactament un mes després que un altre accident acabés amb un treballador de la mateixa companyia ferit de gravetat.

Aquest dijous al matí CCOO havia comunicat que cancel·lava la convocatòria després d'arribar a un acord amb l'empresa. Segons ha explicat el sindicat, la direcció d'Iberpotash de Sallent s'havia compromès a obrir un procés per negociar les mesures de seguretat i prevenció que cal implementar a la mina per garantir la seguretat i la salut de les persones que hi treballen. "Davant d'aquest compromís, els comitès d'empresa d'Iberpotash de Sallent i de Montajes Reus han decidit desconvocar la vaga per facilitar el bon desenvolupament de les negociacions", justificaven.

Ara bé, l'oasi ha durat tres hores: al migdia, la divisió d'indústria de CCOO ha enviat un nou comunicat lamentant la mort d'un altre treballador de Montajes Rus a la mina, un altre cop per un despreniment. És, doncs, la segona víctima mortal per accident laboral en només un mes. Davant del fet –ha indicat el sindicat en el text–, els comitès d'empresa tant d'Iberpotash com de la subcontractada per la qual treballaven les víctimes han acordat convocar una altra vegada la vaga prevista per dimarts vinent, 30 de juny. "CCOO dona suport a la vaga i insta la direcció d’Iberpotash a començar de seguida la negociació per implementar les mesures de seguretat i prevenció de la mina per evitar nous accidents i garantir la seguretat de les persones que hi treballen", ha defensat el sindicat, a més d'afirmar que estaran atents a la investigació de l'accident per depurar possibles responsabilitats.

La mateixa Iberpotash ha anunciat una estona més tard que aturava la producció d'aquesta mina de Vilafruns sense data límit per tornar-la a posar en marxa. L'objectiu, ha dit la companyia en un comunicat, és investigar les causes de la mort d'aquest últim treballador. De fet, han nomenat un equip d'experts per avaluar les mesures de seguretat existents i estudiar accions de futur. Tot plegat en coordinació amb el grup israelià ICL, propietari d'Iberpotash.