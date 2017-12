Albiol creu que el PP quedaria en una situació "molt delicada" si ell dimitís i es compromet a "donar la cara"

La davallada espectacular del PP en les eleccions del 21-D requereix una anàlisi a fons a Génova i a això s'ha compromès el partit per reorientar la situació. El candidat del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, s'ha desplaçat fins a Madrid per assistir al comitè executiu nacional que ha tingut lloc aquest divendres al matí, del qual n'han sortit algunes conclusions. Per una banda, Albiol no té previst dimitir. Segons ha explicat ell mateix, ha rebut l'aval de Rajoy per continuar "treballant per Catalunya i Espanya". "Per a mi el més fàcil o còmode seria dimitir. Em sembla que, en aquests moments, dimitir m'afavoriria personalment però estaria deixant el partit en una situació molt delicada. El que correspon amb aquests 3 diputats és que tots els que hi som, sense exclusions, intentem aportar una solució", ha subratllat. Aquest divendres també s'ha sabut que el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, un dels artífexs de la resposta de la Moncloa al Procés, deixa el càrrec i marxa cap a Nova York a fer d'ambaixador d'Espanya a l'ONU. Una decisió que, segons Rajoy, ja estava presa i que no té cap explicació de tipus polític.

El PP ha admès que els resultats són "dolents" i que necessita fer un "replantejament molt profund", segons ha opinat Albiol a l'entrada de la seu nacional a Madrid, abans de valorar els resultats amb la cúpula del partit. De la reunió, de moment, no se sap res més enllà del que ha apuntat Albiol, que ha assenyalat que el partit està "animat" per reconduir la situació. "El PP és un partit que hi és en els bons moments i els mals moments", ha remarcat. La resta de dirigents del partit no han volgut parlar quan han sortit de Génova. Tampoc Moragas, que s'ha excusat amb els periodistes: "Me n'he d'anar". Rajoy compareix en roda de premsa posterior al consell de ministres, i probablement donarà una versió de com han entomat el govern espanyol i el seu partit el fracàs a les urnes.