Ciutadans fa una demostració de força a la ciutat de Puigdemont: "La nostra revolució serà complir la llei"

Ciutadans ha fet aquest dissabte una demostració de força a la sala gran de l'Auditori de Girona, amb espai per a gairebé 1.300 persones. La ciutat de Carles Puigdemont és la primera on la formació taronja fa un acte tan gran: fins ara, els més multitudinaris no havien acollit més de 300 persones. "La nostra revolució serà complir les lleis", ha clamat Albert Rivera davant un auditori eufòric. Rivera ha tancat el míting després de la intervenció d'Inés Arrimadas: ha tornat a cridar al vot útil en una província on aspiren a obtenir un escó més dels 2 que van aconseguir en les passades eleccions al Parlament el 2015. "És molt important que centrem el vot a Girona", ha assegurat Rivera, que ha tancat l'acte: " A veure si per votar un partit que no treu escó aquí, com el PSC o el PP, els nostres vots se n'aniran a la brossa".

"Vull un projecte per a Espanya amb la mirada i l'accent català, però amb el cor espanyol", ha anunciat, i ha carregat contra els nacionalismes, "el verí d'Europa". "És molt més complicat defensar la Constitució a Girona que a un altre poble d'Espanya", ha insistit, recordant l'origen català del seu partit: "Ciutadans va néixer fa 11 anys per defensar gent com vosaltres, per defensar allà on és més difícil els valors constitucionals".

Per la seva banda, Arrimadas ha carregat especialment contra el Procés en una ciutat baluard de l'independentisme. "Votarem, votarem", cridava el públic imitant una de les consignes més repetides pels independentistes dies abans l'1 d'octubre, quan l'Estat va intentar impedir que se celebrés el referèndum tancant els col·legis electorals. "El 21-D quedarà clar que l'independentisme no té la majoria", ha proclamat la candidata: "recuperarem la senyera i recuperarem el seny". "Els que viviu a Girona sabeu molt bé que aquest no és un conflicte de Catalunya i Espanya sinó entre catalans, perquè vosaltres ho heu patit", ha assegurat Arrimadas, que ha insistit que ella "sempre" respectarà "tots els catalans, pensin com pensin".

"President, president", cridava el públic, que ha desplegat banderes espanyoles poc abans que comencés l'acte. Rivera no n'ha tingut prou presentar-se com el partit del vot útil, sinó que també ha volgut diferenciar-se del PP i el PSOE defensant Ciutadans com el partit que es declara "Espanyol sense complexos", donant al seu discurs una projecció clarament estatal: parlava de Rajoy i Sánchez, en cap moment dels candidats de les formacions a Catalunya. " No és el mateix l'immobilisme de Rajoy que el dinamisme de Ciutadans", ha criticat. "No és el mateix reformar la Constitució per suprimir els aforaments i canviar la llei electoral que no per fer un vestit a mida a Junqueras i Puigdemont, ha assegurat, qüestionant la "nació de nacions" a què aspira el PSOE.

Castel reivindica els 'xarnegos' de Girona

El cap de llista de Ciutadans per Girona, Jean Castel, per la seva banda, s'ha presentat com a "xarnego amb orgull" i ha assegurat que "no permetrà que es deshonri aquesta paraula". Castel ha tornat a parlar de la necessitat de "dignificar l'educació a Catalunya", com ja va fer ahir, quan es va mostrar "preocupat" perquè a la seva província hi ha "molta gent amb carnet d'ERC", la qual cosa va vincular amb el suposat "adoctrinament" a les aules, una de les denúncies estrella de la formació taronja.