Arrimadas eleva el to contra Puigdemont i ERC

“De l’estelada no es menja”. Inés Arrimadas va tornar a situar ahir ERC i Carles Puigdemont com els seus antagonistes. A l’equador de la campanya electoral, la candidata de Ciutadans ha passat de criticar els seus rivals en el bloc del 155 (PSC i PP) a endurir el to contra els independentistes. “Ens van prometre que menjaríem gelat de postres”, va exclamar Arrimadas davant un públic no gaire multitudinari (prop de 200 persones) però molt entregat al Teatre Kursaal de Manresa: “El Procés ha sigut una mentida”.

La candidata de la formació taronja, que aspira a liderar el bloc unionista, va fer un pas més en el seu discurs contra l’independentisme. Fins ara, si havia de parlar dels protagonistes del Procés, s’hi referia com a “Ells”. Ahir va apuntar directament: “Carles Puigdemont i ERC”. “Estaria bé que ERC digués el mateix als mítings que davant els jutges”, va assegurar al matí, en una conferència de Nueva Economía Forum a Barcelona, fent èmfasi en la idea que els republicans han renunciat a la unilateralitat al Suprem però l’han propugnat en campanya. “Si tornen a governar, tornaran a fer el mateix, com ja va dir Marta Rovira en un acte”, va advertir. Fins ara, Rovira -amb qui va compartir un debat abans de l’inici de campanya- havia interpel·lat Arrimadas en diferents actes, però la candidata de Ciutadans no s’hi havia referit en cap acte. Ara, en la recta final del camí cap al 21-D, Cs apuja el to.

Picades d’ullet al catalanisme

Des que ha començat la campanya, Arrimadas ha parlat en els seus discursos de la necessitat de millorar el finançament i d’impulsar el corredor mediterrani. Són picades d’ullet a votants més catalanistes que l’elector que apostava als inicis per Ciutadans. Arrimadas vol seguir creixent a costa del PSC, de l’antiga Unió o de part de Convergència. “A mi mai em veureu insultant els independentistes”, va dir ahir la líder de la formació taronja, i seria difícil trobar una intervenció seva en què no hagi dit que vol “representar tots els catalans”. S’esforça a diferenciar els votants independentistes dels seus representants polítics. Així, per a ella, els independentistes són “catalans de bona fe” que considera “enganyats” amb un discurs “irreal”. Amb aquest to, Arrimadas també va estendre la mà al votant unionista dels comuns. “La meva aspiració és que Podem no sigui determinant per formar un govern constitucionalista”, va afirmar. Per a la candidata, els dirigents dels comuns “són majoritàriament independentistes”, però els seus votants no. “Si som capaços de mobilitzar els votants i explicar-los que podem tenir una alternativa de govern”, els de Domènech “no seran necessaris”.

LA PROPOSTA

Treballar per reduir les llistes d’espera en les ajudes per dependència

EL RETRET

Al PSC, per haver “entregat els mitjans públics” a ERC amb pactes de govern

EL DETALL

Ahir Carlos Carrizosa, número 2 a les llistes, va participar per primer cop en un acte important