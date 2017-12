Arrimadas modera el seu discurs per distanciar-se del PP

El somriure d’Inés Arrimadas va desfilar ahir impassible davant les estelades amb què desenes de persones l’esperaven a l’entrada de la Seu Vella de Lleida. De fet, va pujar a peu fins al lloc del míting, a diferència del cap de llista de Ciutadans per Lleida, Jorge Soler, que va preferir que un cotxe l’acostés a la porta. Ni tan sols es va immutar quan un crit de “Llibertat presos polítics” va interrompre la cloenda del seu discurs. “Una ment respectuosa com la nostra no concep com la gent, en un dia festiu, té ganes de venir a rebentar el nostre acte”, va contestar Arrimadas, fugint de la duresa del PP i mostrant la imatge de presidenciable que fa dies que s’esforça a projectar dient que vol ser “la presidenta de tots els catalans, també dels que no pensen com nosaltres”.

“Respectaré a tothom”

Ciutadans es vol desempallegar de l’etiqueta de marca blanca del PP que li van penjar després dels pactes postelectorals per fer president Mariano Rajoy. La formació es presenta a Catalunya com la cara del “consens” i l’esperit de “diàleg” dels pares de la Constitució. Mentre el candidat del PP, Xavier García Albiol, llueix llaços amb la bandera espanyola i titlla la manifestació a Brussel·les d’“espectacle esperpèntic”, Arrimadas diu: “Respectaré a tothom i treballaré amb tothom, i seré la presidenta de les polítiques socials”.

Sense abandonar el discurs espanyolista, Arrimadas busca ser més moderada que el govern espanyol. “Votarem amb seny i respecte”, va dir ahir la candidata, que dimarts ja va destacar que “mai insultaria els independentistes”, i va apostar per un govern amb “més sensibilitat” cap a les diferències que el PP, tot i que no el va anomenar directament.

La part dura del discurs, ahir, la va exhibir el líder del partit, Albert Rivera, que va aprofitar els “atacs” a la carpa inflable que Ciutadans ha col·locat a la plaça Universitat de Barcelona per associar independentisme i violència. “Quan els extremistes es queden sense arguments, només els queda intentar silenciar-nos o sabotejar-nos”, va assegurar Rivera en un tuit en què va presentar Cs com a símbol del centrisme i la moderació davant d’una societat polaritzada.

En l’acte a Lleida, una de les poques ciutats on Ciutadans té presència al govern municipal, el partit va aprofitar per carregar contra el seu soci local, el PSC. “És l’hora de la gent normal que sap què és treballar fora de la política”, va proclamar la candidata, que va etzibar un nou revés al partit de Miquel Iceta amb la notícia que l’ex primer ministre socialista francès, Manuel Valls, participarà en un míting del partit.

“Podem comptar amb ell perquè defensem l’alternativa moderna, centrista, moderada i reformista davant el nacionalisme i el separatisme -va dir ahir Arrimadas-. L’únic partit líder de l’alternativa a l’independentisme som nosaltres”.

En l’acte de dissabte vinent també hi participarà el Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, molt actiu en la lluita contra la independència. El 8 d’octubre va arribar a Barcelona acompanyat del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, per assistir a la manifestació unionista convocada per Societat Civil Catalana (SCC), on va fer una crítica aferrissada de la “conjura independentista”, i ara demanarà el vot per Ciutadans.

Amb el fitxatge de l’escriptor com a carta de presentació, el partit vol envernissar de prestigi el seu discurs, seguint l’objectiu d’Arrimadas de “combatre el nacionalisme intel·lectualment”. La cap de l’oposició segueix fent passos cap a l’objectiu d’aglutinar el vot unionista.

LA PROPOSTA

Una auditoria de les despeses de la Generalitat per destinar els diners del Procés a altres coses

EL RETRET

A la Generalitat, a qui considera culpable del conflicte amb l’Aragó per les obres de Sixena

EL DETALL

La reforma de la Seu Vella de Lleida, on Ciutadans va fer el míting, està paralitzada pel 155