Artadi descarta investir Junqueras com a president

La diputada electa de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Elsa Artadi, ha rebutjat avui qualsevol opció que no sigui investir el candidat de la seva formació, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat, per la qual cosa no contempla investir el candidat d'ERC, Oriol Junqueras. En una entrevista de RAC1, Artadi ha assegurat que, al seu judici, el president de la Generalitat és Puigdemont i que els resultats de les eleccions del 21 de desembre mostren la voluntat de la població catalana de tornar-lo a investir.

"De president de la Generalitat ja en tenim, el resultat de les eleccions és molt clar. Reflecteix una cosa que vam veure durant tota la campanya: que Puigdemont tenia més suport de l'electorat per seguir sent president", ha destacat la cap de campanya de JxCat. La número 10 per Barcelona ha remarcat que "pensar en una altra opció és tornar al marc mental que Rajoy pot canviar el president" i que el Parlament no pot implementar la voluntat dels catalans a les urnes, el que veu com una anomalia.

Artadi ha defensat que Junqueras continua sent el vicepresident i que no tenen "cap voluntat de proposar a ningú que no sigui Junqueras" per ocupar aquest càrrec. La dirigent independent ha reconegut que en funció del que passi el dijous 4 de gener, quan Junqueras ha de declarar davant del Tribunal Suprem, "es prendran unes decisions o unes altres", però ha afirmat que JxCat manté la seva voluntat d'investir Puigdemont com han defensat durant tota la campanya electoral, ja que creu que seria deshonest canviar ara la seva posició.

Artadi ha assenyalat que el reglament del Parlament dóna marge per fer la investidura i que la Mesa de la Cambra haurà de decidir com es fa, però que "la forma és el de menys, no fer-ho tindria unes conseqüències molt greus". Preguntada per les paraules del president del govern espanyol Mariano Rajoy, que divendres va dir que no es pot presidir Catalunya des de l'estranger, Artadi ha respost que l'objectiu de JxCat és que Puigdemont governi des del Palau de la Generalitat, per la qual cosa ha demanat a Madrid que aixequi l'aplicació del 155.