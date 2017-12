Borrell avisa Iceta que "les ferides s'han de desinfectar abans de cosir-les"

Miquel Iceta no para de rebre cops de les mateixes files socialistes. Després que l'hagin fet recular en la seva proposta de demanar indults per als polítics catalans investigats pel Procés si resulten condemnats, aquest divendres al vespre ha hagut de sentir com un tòtem del PSOE, Josep Borrell, li matisava fins i tot la idea de la "reconciliació" i de "cosir" les ferides del país.

En un míting a l'Hospitalet de Llobregat en què l'exministre del PSOE i expresident del Parlament Europeu s'ha deixat anar com fa habitualment, Borrell ha advertit el candidat del PSC que abans "de cosir-les les ferides s'han de desinfectar" perquè, si no, es podreixen. I ha afegit que Catalunya és "un país malalt" i que està "en un forat".

Per Borrell, està clar que l'independentisme no revalidarà la majoria al Parlament i ha demanat a Iceta que "desprocessi" el país.



En el seu atac als dirigents independentistes, s'ha centrat força en "mossèn Junqueras" per acusar-lo de plantejar una divisió a Catalunya i li ha recriminat que digui que amb les eleccions del 21-D "s'ha d'escollir entre el bé i el mal". "Nosaltres serem el mal", ha apuntat. Borrell ha rebutjat aquesta categories "tel·lúriques" que "existien abans de la democràcia".



En aquesta línia, ha dit que no reconeix "cap superioritat moral a l'independentisme": "No són millor que nosaltres, no s'estimen més Catalunya". Ha afegit que alguns tenen un enamorament "neuròtic" i ha alertat que "hi ha amors que maten". D'altra banda, ha reclamat que no es "banalitzi" el franquisme i no es compari el que va suposar amb el que està passant ara, i ha dit que "no hi ha presos polítics".



Sobre Cs i PPC, ha reconegut que també estan en contra de l'independentisme però els ha acusat de no oferir "res que no sigui la confrontació" i ha assegurat que així no s'arreglarà el problema.



El socialista ha erigit Iceta com l'únic capaç de portar la solució a la situació actual però ha reconegut que "caldrà treballar" per buscar una alternativa "que no serà immediata" i que requeria de "concessions" de tothom. "Has de desprocessar Catalunya", ha declarat. Ha reconegut també que per a aquesta victòria del socialisme cal primer atraure els desencisats amb el PSC que els van

Crítiques a TV3

Borrell ha criticat TV3, que ha situat dins del procés independentista i que ha acusat de "bombardejar dia i nit amb el mateix missatge". "Si només mirés TV3 potser fins i tot jo seria independentista", ha apuntat.

No ha estat l'únic, prèviament el número nou per Barcelona, David Pérez, ha explicat que es troba pel carrer gent que critica la situació actual i, entre d'altres, el tractament de l'actualitat de la televisió pública. Segons la seva opinió, és cert que TV3 és "un instrument clar a favor del processisme" i ha alertat que o bé guanya el PSC "o no s'arregla TV3". "Hem de guanyar per posar ordre a TV3 i que sigui plural i de tots", ha manifestat.



Aquest ha estat el primer dels actes de Borrell en aquesta campanya electoral, que tindrà una agenda pròpia durant els propers dies per mostrar el seu suport a la candidatura d'Iceta.