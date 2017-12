Carles Riera: "El senyor Pablo Iglesias s'ha desconnectat de la lluita popular i revolucionària"

Al Poblenou de Barcelona, a casa seva, el candidat de la CUP, Carles Riera, ha aprofitat l'acte de campanya per donar valor a la "lluita obrera" del barri i per carregar contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, i el seu projecte polític, que el considera caduc, perquè creu que defensar "la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia" que es defensava a finals del franquisme no està "actualitzat". Així, ha enviat aquest missatge directe a Iglesias: "És un senyor que s'ha desconnectat de la lluita popular i revolucionària".

Aquest, però, no ha estat l'únic missatge que el candidat cupaire ha enviat a Podem i als comuns, sinó que Riera els ha acusat de fer "demagògia i de prendre el pèl a les classes populars" quan afirmen que les seves polítiques socials es poden fer dins l'estat espanyol i en el marc autonòmic. Per al candidat anticapitalista, això només demostra que els comuns volen "apuntalar el règim del 78 i l'estat espanyol dins de Catalunya". De fet, Riera ha avisat els comuns, però també JxCat i ERC, que la República "es guanya i s'imposa des dels carrers, amb la lluita cara a cara contra l'Estat", perquè ha dit que un referèndum pactat "és una quimera".

Unes crítiques que també els ha dirigit la número 8 de la llista per Barcelona, Maria Rovira, que els ha avisat que no és possible "fer pactes d'esquerres i garantir els drets de tots" en el marc autonòmic: "Esteu mentint a la cara de la gent. El 21-D, cap vot als que volen mantenir tancat el règim del 78 i que no ens volen sobirans". Rovira també ha advertit els de Xavier Domènech que "és irresponsable defensar un estat autoritari i colpista" i els ha instat a seguir amb els independentistes "el camí de la llibertat i de la construcció dels drets polítics i socials".

Acusen de "colpistes" el bloc del 155

Rovira ha demanat als comuns que deixin "el camí dels colpistes i del PSC, que és el del 155 i de les retallades". Precisament, l'exdiputada i regidora de l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant ha avisat que Ciutadans i el PSC representen "l'extrema dreta" dins les institucions catalanes. "Ciutadans és el partit de l'Íbex-35, i el PSOE es fa acompanyar a les llistes de persones de SCC i de feixistes com Josep Ramon Bosch, algú que no sap què és la bella i la bèstia. Tuits com el seu no insulten, afalaguen".

En aquest sentit, Reguant també ha titllat de "colpistes" el bloc del 155, a qui ha criticat que les úniques paraules que dirigeixen a Catalunya són "decapitar, escapçar o desinfectar", en referència a Josep Borrell. Per això, l'exdiputada i regidora de l'Ajuntament de Barcelona ha afirmat que el 21-D només hi ha una dicotomia: "República o barbàrie", perquè assegura que si guanyen el PP, el PSC i Cs continuaran les retallades, i ha assegurat que els socialistes ja havien dit que "caldrien fer retallades en l'àmbit econòmic". Per tot plegat, Reguant ha assegurat que "no hi ha crida possible a llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia, perquè l'únic full de ruta que ha fracassat és el de la Constitució i de l'autonomia".