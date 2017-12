Ciutadans es presenta com l'antídot per acabar amb el Procés

Consolidar-se com el partit que “acabarà” amb el Procés independentista. Amb la mirada posada en aquest objectiu Ciutadans arrenca aquest dilluns la campanya electoral, en un acte discret i amb poc públic al barri barceloní del Poblenou, al costat de la sala Razzmatazz. El líder del partit, Albert Rivera, ha donat inici a la celebració assegurant que "es pot acabar amb el malson separatista", fent gala dels últims resultats del CIS, que col·loquen Ciutadans en empat tècnic amb ERC com a primera força. "Derrotar el separatisme a les urnes ja no és només un somni, sinó una obligació moral", ha proclamat abans de donar pas a la candidata de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, destacant, fent valer la seva figura com a president del partit a escala estatal, que "aquestes eleccions no van només de Catalunya".

El lema de la campanya és transparent: “Ara sí, votarem”. Ciutadans vol mantenir el bàndol unionista mobilitzat fins el 21 de desembre, amb l’esperit de les manifestacions contra l’independentisme convocades el mes passat per Societat Civil Catalana. Per això ha dissenyat una campanya molt més de carrer que la del 2015, que comença i acaba a Barcelona però la primera setmana també passa per Granollers, Sant Boi, Lleida, Girona i Tarragona.

540x306 Albert Rivera arriba a l'acte d'inici de campanya / ARA Albert Rivera arriba a l'acte d'inici de campanya / ARA

Líder de l’unionisme



"El 21 de desembre enterrarem el Procés", ha advertit Inés Arrimadas: "Avui, Ciutadans està preparat per governar i deixar enrere el separatisme". En l’últim mes, la formació s’ha presentat com l’actor líder del bloc del 155. És per això que fa un mes que intenta segellar un pacte de les forces constitucionalistes previ al 21 de desembre, per garantir que s’afavoreixi el Govern del partit unionista més votat.

Arrimadas ha tornat a demanar avui al matí "si us plau" al PP i al PSOE que si "algun cop a la vida" deixen de banda els seus interessos electorals sigui en aquestes eleccions. La principal força de l’oposició vol marcar a Catalunya un perfil propi que també vendrà a l’Estat, després del fracàs de les eleccions espanyoles de juny de 2016, quan el partit va quedar lluny de les seves expectatives de ser decisiu al Congrés.