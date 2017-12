Ciutadans demana la presidència de la mesa del Parlament

Les negociacions per a la formació d'un nou govern encara estan aturades, però els partits ja han iniciat els contactes per constituir la mesa del Parlament. Aquest dijous al matí el número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha reivindicat la presidència de la mesa per al seu partit: "El més democràtic seria que una persona de Cs presidís el Parlament, ja que és el partit que ha guanyat les eleccions en vots i escons", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. En la mateixa intervenció, Carrizosa ha recordat que seria "il·legal" investir Carles Puigdemont president per via telemàtica. Carrizosa ha plantejat la possibilitat que José María Espejo-Saavedra presidís el Parlament quan ha dit que "estaria plenament capacitat" per fer-ho, però ha afegit: "Encara no estem parlant de noms".

En aquest context, la composició d'aquest òrgan pot ser crucial. Conscients que la composició de la mesa pot aconseguir que es canviï el reglament del Parlament -i s'afavoreixi així la investidura de Carles Puigdemont-, Junts per Catalunya, ERC i la CUP tenen a les mans garantir la majoria independentista a l'ens. En l'última legislatura, aquest òrgan ha sigut determinant per a la tramitació de les lleis del Procés. Ara, però, hi ha 8 vots que ballen: els dels diputats electes empresonats o a Brussel·les. En cas que els tres diputats electes empresonats siguin alliberats, els independentistes i la CUP tindran 65 diputats i la resta de formacions -sumant els comuns- 65, i aquesta situació es donarà tota la legislatura si els consellers de Brussel·les no tornen. Hi hauria l'opció que alguns dels independentistes renunciessin al seu escó per garantir que el seu partit compti amb tots els vots, ja que per ser conseller no cal ser diputat.