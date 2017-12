Domènech insta el PSC a desmarcar-se de les forces unionistes a l'hora d'establir pactes

"Els socialistes han de sortir de l'habitació del pànic". D'aquesta taxativa manera el candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha deixat clar que no avalarà un pacte amb les forces unionistes amb la seva abstenció com li ha reclamat de nou avui el cap de llista del PSC, Miquel Iceta. "Nosaltres estendrem la mà a Iceta, però per a un govern transversal, sense Albiol ni Arrimadas", ha reiterat el presidenciable, que reclama la necessitat d'acabar amb els dos blocs.



Domènech, que s'ha erigit com a candidat a la Generalitat d'un executiu progressista i d'esquerres, ha insistit que és l'únic "president que pot construir la transversalitat per al futur d'aquest país". Ho ha dit des de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), on s'ha reunit amb representants sindicals del sector del cava. El cap de llista dels comuns ha reiterat que la suma de populars, socialistes i la formació taronja suposa un "govern 'Frankenstein'" i que "no és la solució per a Catalunya i Espanya".



En aquest sentit, ha assegurat que uns bons resultats de CatECP a les eleccions que els hi donin la clau de la governabilitat "facilitarà la vida" a Iceta, per evitar-se que el PSOE li "desfaci" les propostes i perquè "les forces progressistes puguin ser de nou progressistes". Domènech ha descartat que Iceta pugui ser el president de la reconciliació quan ha avalat el 155 i s'ha fet 'selfies' amb Cs i PP en les darreres manifestacions espanyolistes a la capital catalana. També ha recordat el suport dels socialistes al decret llei aprovat pel govern espanyol per facilitar que les empreses puguin marxar de Catalunya. "Aquells que tant es lamenten ara haurien d'assumir la seva responsabilitat. No han ajudat en res, sinó que han afavorit la seva marxa", ha etzibat el candidat, que ha anotat que mesures com aquestes són una "irresponsabilitat" perquè no afavoreixen a l'estabilitat del país.