Domènech evita desautoritzar Iglesias i assegura que la unilateralitat ha fet rebrotar el feixisme

El candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmat avui que "els responsables de les accions feixistes són els feixistes i això ho compartim tant el Pablo com jo, però la unilateralitat ha despertat la tensió social i ha fet rebrotat l'extrema dreta" en referència a les declaracions del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va acusar "l'independentisme de contribuir a despertar el fantasma del feixisme". El cap de llista dels comuns ha insistit que els únics responsables dels atacs són els feixistes, però ha afegit que la unilateralitat ha contribuït a fer renéixer un feixisme que no havia desaparegut però que romania en silenci. "La unilateralitat ha generat una situació de tensió, el Govern sostenia que la declaració d'independència afavoriria una onada progressista tant a Catalunya com a Espanya i és evident que això no va passar i el feixisme ha trobat un espai d'expressió". En una entrevista a la seu de l'ANC, el candidat dels comuns ha reiterat que no donaran suport als que aposten per la unilateralitat: "Tenim el compromís de fer avançar el país en l'autogovern però sense fulls de ruta que ens portin de nou a un atzucac, l'abandonament de la unilateralitat ens ha de portar a construir aquest país amb la seva gent amb polítiques socials".

Domènech ha presentat avui les cinc mesures que la candidatura considera claus per al progrés del país i que passen "per blindar els drets socials, revertint les retallades de Mas que s'han consolidat amb els governs posteriors" (2.300 milions), i "per una fiscalitat progressiva i progressista", que ha d'incloure la recuperació de l'impost de successions i l'impost de patrimonis, anul·lar la reducció l'impost de joc o gravar els habitatges buits. "Aquest dos punts els haurien d'incloure totes les formacions progressistes" ha anotat Domènech, que ha deixat clar que són dos punts innegociables per arribar a cap acord amb la resta de partits. La tercera mesura està encaminada a acabar amb la violència de gènere creant, per exemple, una conselleria d'Igualtat. La quarta mesura és un Pla de xoc contra l'atur i la precarietat laboral adreçat als joves i als adults majors de 45 anys i el cinquè punt consisteix en regular els preus del lloguer, que se situen un 48% per sobre de la mitjana estatal.

Sobre possibles pactes electorals, Domènech ha assenyalat que la seva opció passa per "construir una majoria progressista i estenem la mà cap a tots aquells que apostin per aquesta via". "ERC està disposada a donar el govern de nou a Convergència i el PSC a Ciutadans? Aquestes són preguntes que han de respondre ells?", s'ha limitat a dir. "No seria una bona notícia que hi haguessin noves eleccions i no treballem per aquest escenari perquè seria molt irresponsable" ha remarcat Domènech davant una possible nova convocatòria amb les urnes. Després que Iglesias titllés d'"inverossímil" un possible pacte de Catalunya En Comú-Podem amb el PSC, el cap de llista ha ratificat les paraules del líder de Podem: "El camí que ha agafat el PSC és totalment contradictori amb el catalanisme que fins ara abanderava perquè els socialistes aposten per pactar amb el PP i Ciutadans i a més en condicions d'inferioritat".

Pel que fa a les acusacions de la CUP que els comuns han virat cap al centre per afiançar l'Estat a Catalunya, Domènech ha recordat el suport dels cupaires al govern de Junts pel Sí i als comptes que va presentar la coalició independentista: "La CUP ha afavorit governs de la dreta i ha aprovat pressupostos que consolidaven retallades i privatitzacions i això no sé si és un llarg viatge cap al centre", ha suggerit.