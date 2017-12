ERC restituirà Trapero com a major dels Mossos si governa després del 21-D

Esquerra Republicana s’ha compromès a restituir Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d’Esquadra si després de les eleccions del 21-D governa. Així ho ha avançat la número dos de la candidatura i secretària general del partit, Marta Rovira, en un acte on els republicans presentaven les línies mestres del seu programa. "Hem de retornar la consideració, la confiança i el reconeixement als Mossos. Amb la seguretat pública no s’hi juga. I la manera de rehabilitar-ho és fer avinent que Trapero pugui ser retornat a la seva posició, si ell ho considera", ha explicat Rovira, tot considerant que "és una ofensa i un atac a la seva professionalitat tenir-lo relegat per motius polítics a tasques que no són adequades a la seva vàlua".

I és que ERC creu que abans de posar en marxa el seu programa electoral, si governen tenen "l’obligació" de "revertir totes les decisions que s’han pres amb el 155" i que creuen que han perjudicat la societat catalana. "Haurem de fer front a l’article 155, i això vol dir parar-li els peus, i farem tot el que estigui a les nostres mans per parar els que ens han advertit que no respectaran el resultat i continuaran amb el 155", ha sentenciat.

La irreversibilitat del trasllat de Sixena i la "dictadura del 155"

En aquest sentit, la republicana ha criticat que altres "decisions preses per la dictadura del 155 seran irreversibles" i ha posat com a exemple el trasllat de les obres de Sixena. "Podem parlar-ne, queixar-nos, presentar recursos, però les obres que han marxat probablement no tindrem manera de fer-les tornar. És una de les perversions de la dictadura del 155", ha lamentat.

Per acabar amb tot això, Rovira proposa poder establir un executiu sobiranista i estable. "El mandat democràtic serà més respectat que el 27-S i que l’1-O, perquè és un mandat democràtic que ells han manat generar. Tenim, doncs, l’obligació de guanyar amb un mandat democràtic fort, molt potent", ha sentenciat.

Rovira ha fet aquestes consideracions en un acte al Macba de Barcelona, on han presentat públicament les mesures principals del seu programa electoral. La candidata republicana ha recordat que quan van entrar al Govern van acusar-los “d’intentar fer coses impossibles”. "Però les vam fer, i molt bé". "Ara presentem el que per a alguns continuaran sent coses impossibles, però que per a nosaltres són possibles i constitueixen reptes de país que ens obstinarem a fer", ha dit, tot defensant que ERC té "l’aval i la credibilitat" de la seva acció de Govern. És des d’aquí que assegura que pot demanar el vot per tenir "un mandat potent, creïble, que ningú posi en dubte". "Com més gran i divers sigui, amb més velocitat podrem empènyer la República", ha dit.



I amb aquest mateix caràcter Rovira planteja que s’ha de construir el futur Consell Executiu. "Necessitem un Govern molt fort, divers, ampli, que generi consensos, que representi la diversitat del país", ha sentenciat.



D’entre les mesures del seu programa, Rovira i la resta de persones que han intervingut a l’acte han fet especial incís a “exercir les sobiranies” en tots els àmbits. "Ens plantegem construir la República deslliurant-nos de les forces immobilistes que fan que tinguem 46 lleis i decrets aprovats que no podem aplicar", ha dit, i s'ha fixat com a objectiu poder posar en marxa aquestes normatives suspeses pel TC. La recuperació de l’acció exterior i les delegacions internacionals per fer “diplomàcia pública a tots els nivells”, i recuperar “el pla de tresoreria que el 155 no aplica” són algunes de les mesures que Rovira ha destacat més.