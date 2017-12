Expedienten Junqueras i Sànchez pels missatges polítics enviats des de la presó per telèfon

La secretaria general d'Institucions Penitenciàries del ministeri de l'Interior d'Espanya ha obert un expedient a Oriol Junqueras i el president de l'ANC, Jordi Sànchez, pels missatges de veu polítics que han difós des de la presó –Estremera i Soto del Real, respectivament–, gravats a través del telèfon.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat avui l'obertura dels expedients, hores després que el programa 'El món a RAC1' hagi emès una breu entrevista amb del vicepresident del govern Puigdemont. Dissabte, la veu de Junqueras gravada des de la presó ja s'havia sentit també en un míting d'ERC, després que aquest missatge fos avançat per l'ARA.

De la seva banda, Jordi Sànchez va gravar un missatge telefònic que va ser emès en un míting de Junts per Catalunya en el qual va demanar donar suport a la candidatura que encapçala Carles Puigdemont i va anomenar "tontos útils" a Mariano Rajoy, Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol.

Institucions Penitenciàries ha obert els expedients per investigar si han utilitzat les comunicacions que es permeten als presos per contactar amb la família o amb els seus advocats per difondre missatges amb d'altres fins. Els dos dirigents -candidats a les eleccions del 21D- poden presentar al·legacions ara per justificar la seva conducta.

Llarena autoritzava Sànchez a adreçar-se a l'electorat

Tanmateix, en el cas de Sànchez, almenys, hi ha un altre factor que cal tenir en compte, perquè el missatge enviat pel president de l'ANC podria entrar en els supòsits que li permetria el jutge del Tribunal Suprem que instrueix el cas, Pablo Llarena. Tot i denegar-li el permís per sortir de la presó per fer campanya com a membre de la llista electoral de Junts per Catalunya, la interlocutòria de Llarena deia que podia utilitzar els sistemes de comunicació que li permet la presó per comunicar-se amb l'electorat. Això inclou les cartes i articles, com els que publica a l'ARA, i podria al·legar-se que també estarien emparats els missatges de veu enregistrats en una de les trucades autoritzades que té cada setmana.

Segons publica l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Jordi Sànchez va gravar el 3 de desembre el missatge telefònic. Quan va fer la trucada encara no tenia permís formal per participar en campanya, però quan es va emetre el missatge, divendres passat, 15 de desembre al vespre, ja feia un dia que Llarena l'havia autoritzat a "dirigir-se a l'electorat".

Els cas d'Otegi

Hi ha el precedent del dirigent abertzale Arnaldo Otegi, a qui es va expedientar per participar en un míting d'EH Bildu en la campanya electoral del 2012 amb un missatge gravat des de la presó de Logronyo, on complia condemna. A Otegi se li van imposar mesures cautelars com la prohibició temporal de mantenir comunicacions telefòniques i visites mentre s'instruïa l'expedient. Finalment, la comissió disciplinària de la presó de Logronyo el va sancionar amb 12 dies d'aïllament en cel·la per una falta molt greu i la privació de tres dies de passeig per una infracció lleu.