Feijóo cita (sense voler) Joan Coma: "Per fer truites cal trencar ous"

És possible sentir la mateixa frase en un míting del PP i en un discurs d'un regidor de la CUP? La resposta era que no fins aquest dimarts. Perquè encara que sembli mentida, aquest dimarts el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijoo, ha dit la mateixa frase que va dir el regidor cupaire de Vic Joan Coma i que li va costar la detenció per un delicte d'incitació a la sedició. "Per fer la truita caldrà trencar els ous".

Esclar que amb les mateixes paraules poden tenir significats molt diferents: si Joan Coma la va dir com a al·legat a la desobediència, el dia que l'Ajuntament de Vic aprovava una moció de suport a la resolució rupturista del Parlament, Feijóo ho ha dit com a retret a Ciutadans. No els ha citat pas, però l'al·lusió era clara quan ha parlat de "partits polítics que queden molt bé a la televisió i són simpàtics" però que "no han fet res".

"Hi ha partits que no han fet res. I per fer truites cal trencar ous, i hi ha polítics que no han fet ni una truita a la seva vida, que no han gestionat un euro públic a la seva vida, que no han hagut de decidir com s'arriba a final de mes a la seva vida i que han viscut a costa dels governs que sí que han governat", ha dit Feijóo. Ara que les enquestes electorals preveuen un augment del partit d'Inés Arrimadas a costa del PP, el president gallec ha burxat en la manca d'experiència institucional del partit taronja.

Ha contraposat aquesta falta de trajectòria política amb els anys de govern del PP. I si primer ha fet la metàfora de les truites, després ha optat pels bombers. "Quan hi ha una emergència tu no truques a algú que mai no ha agafat una mànega en la seva vida. Tu avises algú que està disposat a donar la cara i a jugar-se el tipus per apagar una crisi. Per això, quan hi ha una emergència com aquesta, governa el PP", ha afirmat.

No sembla que ningú denunciï Feijóo per incitació a la sedició. Potser per això els 200 simpatitzants que han sentit les paraules del president gallec al Centre Cultural Saudade de Barcelona han acabat menjant embotits i una empanada gallega i brindant "per Catalunya i per Espanya". I per la polisèmia.