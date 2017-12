Guindos creu que Catalunya tornarà a créixer per sobre del 3% després del 21-D

El ministre d'economia, Luis de Guindos, s'ha mostrat confiat aquest dimarts que després de les eleccions del 21-D l'economia catalana tornarà a créixer per sobre del 3%, fet que, ha apuntat, no passarà aquest últim trimestre de l'any. En declaracions als mitjans abans de la seva intervenció a la Trobada Nacional d'Empreses Innovadores, Guindos també ha avisat que aquesta normalitat farà que tornin les empreses perquè "l'atractiu hi és".

"Hi ha un abans i un després a la crisi catalana amb l'aplicació del 155", ha assenyalat el ministre, que ha afirmat que l'octubre va ser un "mes molt dolent" en el qual hi va haver una enorme desconfiança reflectida en molts dels indicadors.

Segons Guindos, aquest efecte es va notar en l'evolució dels dipòsits, però afirma que a partir del novembre la situació ha sigut "molt diferent". "El més important és que en aquests moments han deixat de sortir dipòsits d'aquestes institucions [Sabadell i CaixaBank]. Va haver-hi canvi de domicili, i en última instància ja hi ha recuperació de dipòsits", ha destacat el ministre.

"Espero que segueixi la normalització", ha destacat Guindos, que confia que els resultats de les eleccions catalanes facin desaparèixer la "bogeria" que Catalunya surti d'Espanya, de la Unió Europea i de la Unió Monetària.