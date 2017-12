Iceta reivindica un PSC "genuïnament catalanista" que va més enllà del "no a la independència"

El PSC aposta fort aquest 21-D per convertir-se en l'alternativa als blocs independentista i unionista. Així ho ha reivindicat aquest dilluns al vespre en l'acte d'inici de campanya al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, on els socialistes han disparat a parts iguals contra els dirigents del Procés i contra PP i Cs. Un dels seus objectius, segons ha reconegut el mateix Iceta, és captar el vot indecís, que segons el CIS d'aquest dilluns és d'aproximadament el 15%.

Iceta ha reivindicat la del PSC com una candidatura no independentista però sí "genuïnament catalanista" i que, al mateix temps, va més enllà del "no a la independència". "És més catalanista qui ha deixat que les institucions catalanes fossin intervingudes? És més catalanista qui ha dividit el nostre poble? Qui ha provocat la fugida de seus socials d'empreses? Els que ens vol separar de la resta d'Espanya i treure'ns de la UE? No", ha sentenciat entre els aplaudiments del públic assistent al Teatre Joventut.

"No n'hi ha prou amb dir 'no' a la independència. No n'hi ha prou amb dir que la independència no és possible. Nosaltres tenim propostes serioses per fer avançar aquest país", ha afegit, unes paraules especialment dirigides a Cs -principal rival a les urnes dels socialistes-, que segons l'enquesta del CIS, compta amb una gran avantatge respecte al PSC. Les propostes i el mateix Iceta són, de fet, el gran actiu del partit a les eleccions del 21-D. Tant el cap de llista com els altres candidats que han intervingut han lloat les qualitats d'Iceta, que s'ha definit com a honest, dialogant i transversal: "Un president, o ho és de tots els catalans o no és res".

En una conferència aquest matí, organitzada per Barcelona Tribuna, ja s'ha reivindicat com la millor opció per presidir la Generalitat, independentment de si el PSC aconsegueix fer el 'sorpasso' a Cs. "Qui millor president que jo mateix?", s'ha preguntat retòricament, oferint-se com a president "honest", transversal i capaç d'iniciar el "viatge cap a la reconciliació" que recepta per a Catalunya després del "sotrac" del Procés. Qui ha lloat aquestes qualitats a l'acte del vespre ha sigut precisament el número 3 del PSC per Barcelona i exlíder d'Unió, Ramon Espadaler, que ha remarcat que malgrat les "diferents sensibilitats" dels democristians i els socialistes, Iceta els ha "obert les portes" en pro del catalanisme no independentista: "Ser catalanista avui és no apostar per la ruptura", ha dit.

"Uns volen un president de la República, d'altres, una presidenta d’una comunitat autònoma, i nosaltres el que volem és fer de Miquel Iceta el 131è president de la Generalitat de Catalunya", ha afegit Espadaler entre aplaudiments. Qui va ser cap de llista d'UDC el 27-S amb la defensa del dret a decidir ha dit que en aquests comicis hi ha el "risc" que els independentistes tinguin majoria absoluta o que "el pèndol se'n vagi a l'altre costat. Si això passa, ens podem quedar sense els instruments d'autogovern", ha alertat. Davant d'això, ha reivindicat -com Iceta- les propostes del PSC en la qüestió nacional.

Villarejo compara el Procés amb el 23-F

L'exfiscal d'Anticorrupció i exeurodiputat de Podem Carlos Jiménez Villarejo, que tanca simbòlicament la llista dels socialistes per Barcelona, s'ha centrat precisament en la qüestió nacional. Ha qualificat el Govern de Junts pel Sí de "govern despòtic i autoritoritari" que ha "violat sistemàticament les lleis i els drets democràtics", i ha comparat les accions del Govern de Puigdemont amb el cop d'estat del 23-F. Amb tot, ha cridat a "derrotar rotundament els representants dels partits secessionistes" el 21-D perquè "són un perill per al futur de Catalunya i d'Espanya".

Davant d'aquesta situació, Villarejo ha confiat que Iceta sigui el futur president de la Generalitat perquè ha sigut capaç d'impulsar una "coalició de forces amb arrels democràtiques profundes". Feia referència a l'aposta per l'unionisme transversal que el PSC ha fet en la seva candidatura, en la qual hi ha des del mateix Villarejo fins a l'exlíder d'Unió Ramon Espadaler i el vicepresident de Societat Civil Catalana, Álex Ramos.

Marín, a Cs: "Amb el discurs del 'no' no n'hi ha prou"

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha qualificat la campanya d'"especial", i ha assegurat que aquests 15 dies fins al 21-D faran "president el nostre gran amic i company Miquel Iceta", un candidat, ha remarcat, que pot "deixar enrere la divisió i confrontació que els independentistes han sembrat en els últims mesos". Marín, que ha regalat una "bruixa de la sort" a Iceta, ha posat en valor el cap de llista enfront del "nen consentit" que considera que és Carles Puigdemont: "Catalunya es pot governar en base a l'últim tuit que apareix a les xarxes", ha retret al president de la Generalitat. Marín, que ha sigut contundent contra els independentistes, ha deixat clar que tant ells com el PP "són igual d'irresponsables", i també ha disparat contra l'"ambigüitat" dels comuns.

Una de les grans crítiques, però, l'ha fet contra Cs, el principal competidor del PSC a les urnes. Malgrat que el CIS ha donat un gran avantatge a les urnes a la formació taronja, la número dos dels socialistes els ha dit que potser "el discurs del 'no'" funciona en platós i tertúlies, però que "només amb el 'no' a la independència no n'hi ha prou". "Catalunya necessita un 'sí' gran i fort a l'acord i al pacte", ha conclòs Marín, que ha destacat el que per als socialistes serà el principal actiu en campanya per diferenciar-se dels d'Arrimadas: les seves propostes de pacte d'estat i reforma constitucional per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. "Tothom ens mira a nosaltres i ens miren malament, amb ràbia i ira. No deu ser que potser ens miren així perquè som l'única opció sensata?", ha preguntat entre grans aplaudiments.

El fins ara diputat socialista i membre de la mesa del Parlament David Pérez s'ha expressat en termes semblants, i ha celebrat especialment que el PSC defensi sense complexos el 'no' a la independència. En aquest sentit, ha demanat a la militància que "doni la cara": "Doneu la cara, ara ja no callarem als xats, als bars, a les escales de veïns. Heu de donar la cara per nosaltres, per vosaltres i per molta gent que ho necessita".