La Junta Electoral deixa en mans del jutge la participació de Sànchez i Forn a la campanya

La Junta Electoral Central deixa en mans del jutge la participació dels candidats de Junts per Catalunya Jordi Sànchez i Joaquin Forn, tots dos a la presó, a la campanya de les eleccions del 21 de desembre. La representant de la candidatura havia sol·licitat que "tots els candidats" de la formació poguessin participar "en igualtat de condicions" a la campanya, però l'organisme es declara no competent per decidir-ho, i ho deixa en mans del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix el cas.

La candidatura encapçalada per Carles Puigdemont també sol·licitava que es prohibís la compareixença de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, al Senat el dia 19 de desembre per explicar el 155, en entendre que incidia en la campanya, però la Junta argumenta que no es pot modificar el normal funcionament d'institucions constitucionals com el Senat per la campanya catalana.

L'única petició a la qual accedeix la JEC és la d'allargar fins el 21 de desembre el vot per urna als consulats espanyols. En una reunió celebrada aquest dimarts, l'òrgan que vetlla pel funcionament de la contesa electoral ha acordat que les persones residents a l'exterior podran dipositar el seu vot el mateix dia que ho faran els ciutadans que participin presencialment des de Catalunya. Inicialment, aquest termini acabava el dia 19 i ara ha decidit ampliar-lo davant les "dificultats que s'han plantejat en aquesta tramitació en anteriors processos electorals".

La decisió de la JEC, però, compta amb el vot particular del president, Segundo Menéndez Pérez, al qual s'hi adhereix la vocal Inés Olaizola Nogales. Tots dos coincideixen que no es pot facilitar la sortida dels empresonats dels centres penitenciaris per fer campanya, però en canvi sí que accedeixen a la petició subsidiària de JxCat que sol·licitava que poguessin gravar vídeos des de la presó per a la seva exhibició en els mítings de la candidatura.