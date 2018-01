Puigdemont i Rovira tanquen un acord per intentar la investidura a distància

Junts per Catalunya i ERC han tancat un acord per intentar una investidura de Carles Puigdemont a distància com a president de la Generalitat i la votació d'una mesa del Parlament amb majoria independentista, sense la presència dels comuns. Segons han avançat RAC1 i Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ARA, Puigdemont i Marta Rovira van arribar a aquest acord aquest dimarts a la nit en un sopar a Brussel·les.

Es desconeixen, però, els detalls de l'acord: en primer lloc, com resoldran la investidura a distància. ERC va afirmar que respectaria la decisió dels lletrats del Parlament sobre aquesta operació i que no forçaria el reglament per a una investidura telemàtica. Una altra opció seria facilitar una investidura delegada, és a dir, llegida per un altre diputat. Dilluns passat, el diputat electe Roger Torrent va deixar en mans dels lletrats de la cambra la possibilitat que Puigdemont pogués ser investit a distància. Ara, els republicans només es comprometen a consultar-lo amb els seus advocats, però no han aclarit si demanaran un informe als serveis jurídics de la cambra.

També falta saber qui presidiria la mesa del Parlament, perquè la persona en qüestió tindrà un paper decisiu en la investidura a distància, ja que serà qui haurà d'interpretar el reglament i, per tant, assumir les conseqüències d'aquesta decisió.

El meu compromís està intacte i treballaré per defensar la legitimitat de les nostres institucions. Tornaré amb tota la legitimitat a #Catalunya com a president escollit pel @parlament_cat 👉 https://t.co/ZSLgP1U5se — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 9 de enero de 2018

Aquest dimarts a la nit, Carles Puigdemont va fer una piulada en què va assegurar que tornarà "amb tota la legitimitat a Catalunya com a president escollit pel Parlament".