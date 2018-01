Rovira podria ser la consellera en cap si el Suprem impedeix a Junqueras ser vicepresident

Junts per Catalunya i ERC han tancat un acord per intentar la investidura de Carles Puigdemont a distància. El president del Govern i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, es van reunir aquest dimarts a la nit a Brussel·les amb el futur de la legislatura a les mans. De moment, però, no han transcendit els detalls d'un acord del que només se sap que hi haurà majoria independentista a la mesa del Parlament i que Puigdemont serà el candidat que designarà el futur president del Parlament (que serà d'ERC) per ser investit.

Com han anat explicant JxCat i ERC des del 21 de desembre, Oriol Junqueras tornaria a ser el vicepresident del Govern, però la seva situació processal porta els partits a buscar alternatives. Segons ha pogut saber l'ARA, una d'elles passa pel nomenament de Rovira com a consellera en cap o com a consellera primera si el Tribunal Suprem impedeix que Junqueras exerceixi de vicepresident. Esquerra, però, només es plantejaria aquest escenari si es fa evident que Junqueras no pot sortir de presó i desenvolupar la seva tasca amb normalitat.

La setmana passada, la Sala d'Apel·lacions del Suprem va denegar la llibertat de Junqueras, que ja ha demanat el trasllat a una presó catalana per poder participar cada dues setmanes en les votacions del Parlament. A ERC estan esperançats amb la llibertat del seu líder, i entenen que tornar-lo a nomenar vicepresident de l'executiu l'ajudaria a sortir de la presó. Però fonts republicanes també admeten que, fins ara, el Suprem ha considerat que el perill de "reincidència" es relacionava directament amb la possibilitat de tornar a ocupar càrrecs executius.

Junqueras o Rovira de número 2 i Puigdemont de número 1 amb la possibilitat que hi hagi consellers que repeteixin respecte a la legislatura anterior. Tot, però, dependrà del fet que Puigdemont pugui ser investit a distància. Aquest dimecres, el president del Govern penjava a Instagram una imatge del Palau de la Generalitat alimentant la idea que tornarà a Catalunya un cop sigui investit.

Segons han avançat RAC1 i Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ARA, Puigdemont i Marta Rovira van sopar aquest dimarts a Brussel·les, tot i que els detalls de la negociació no s'han fet públics. La investidura a distància és el principal punt de debat entre les dues formacions polítiques. ERC va afirmar que respectaria la decisió dels lletrats del Parlament sobre aquesta opció i que no forçaria el reglament per a una investidura a distància. L'opció que guanya més força és la d'una investidura delegada, és a dir, que Puigdemont designés un altre diputat del seu grup perquè llegís el discurs a l'hemicicle. Però tant aquesta opció com la 'via Skype' generen molts dubtes, segons expliquen fonts jurídiques a l'ARA.

Dilluns, el diputat electe d'ERC Roger Torrent va deixar en mans dels lletrats de la cambra la possibilitat que Puigdemont pogués ser investit a distància. Ara, els republicans només es comprometen a consultar-ho amb els seus advocats, però no han aclarit si demanaran un informe als serveis jurídics del Parlament.

També falta saber qui presidiria la mesa del Parlament, perquè la persona en qüestió tindrà un paper decisiu en la investidura a distància, ja que serà qui haurà d'interpretar el reglament i, per tant, assumir les conseqüències d'aquesta decisió. Segons diverses fonts consultades, l'informe que facin els lletrats d'ERC serà decisiu per saber si Carme Forcadell torna a ser la presidenta del Parlament. En deixar-la en llibertat sota fiança, el Suprem la va advertir que tornaria a presó si reincidia. Tot i que teòricament no hauria de rebre un avís previ del Tribunal Constitucional, si els lletrats alerten que la investidura telemàtica podria vulnerar la legalitat, Forcadell no s'arriscarà a prendre aquesta decisió.

Aquest dimarts a la nit Carles Puigdemont va fer una piulada en què va assegurar que tornarà "amb tota la legitimitat a Catalunya com a president escollit pel Parlament".