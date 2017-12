L'ANC només reconeixerà Puigdemont com a president legítim

L'ANC ha enviat un correu als socis en què els trasllada que només "reconeixerà" Carles Puigdemont com a "president legítim", perquè és el que va ser escollit en les últimes eleccions al Parlament. Aquest posicionament del secretariat nacional de l'entitat sobiranista té lloc amb ERC distanciant-se a les enquestes de Junts per Catalunya, que ha anat perdent pistonada després de retallar distàncies amb els republicans.

"Atès que el president i el Govern legítim de Catalunya no ha acabat la legislatura ni ha dimitit voluntàriament, després del 21-D, l'ANC reconeixerà únicament el president legítim sorgit de les urnes del 27-S del 2015 i el Govern que aquest designi", diu l'escrit de la cúpula de l'ANC, que deixa clar que "només reconeixerà aquell Govern format per forces independentistes, obert al suport d'altres candidatures que facin costat al projecte d'implementar la República Catalana" perquè "només d'aquesta manera s'anul·larà l'acció il·legítima i il·legal que l'article 155 ha produït a les institucions catalanes".

L'entitat adverteix que donarà suport a les forces polítiques que es comprometin públicament a "la consolidació de la República, la restitució del Govern legítim i l'inici del procés constituent". Tot i reiterar d'entrada que aquestes eleccions no són "legals ni legítimes" perquè "qui les ha convocat no té potestat legal per fer-ho", l'ANC considera que aquests comicis "són una oportunitat de recuperar i restablir les institucions catalanes il·legalment usurpades i el Govern legítim injustament cessat". Alhora, l'entitat subratlla que la votació és una oportunitat per fer públic, altra vegada, el suport de la majoria del poble de Catalunya al Govern legítim sortit de les urnes el dia 27 de setembre del 2015".

Davant la presentació de diverses llistes i de "desavinences o tensions polítiques com era previsible" i que tampoc hi hagi "un acord mínim de punts programàtics", l'ANC justifica que s'hagi de mullar. "Ens toca dir què volem i què no volem i que les llistes independentistes en prenguin nota", diuen en l'escrit.