Llarena denega a Sànchez el permís per sortir de la presó a fer campanya

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat el permís de sortida de la presó que li demanava l'expresident de l'ANC i membre de la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, Jordi Sànchez, que li havia demanat sortir per poder participar en la campanya. També denega que pugui tenir contactes amb mitjans de comunicació "que no s'insereixin en l'ordinari règim intern de la presó" en la qual està ingressat (Soto del Real), i l'ús d'internet fora del règim de control fixat pel centre.

A més, Llarena ha citat a declarar l'11 de gener Sànchez i també Joaquim Forn i Jordi Cuixart. Tots tres havien sol·licitat comparèixer per exposar la seva versió dels fets, després que el primer interrogatori que els va fer no arribés al fons dels fets que s'investiguen i se centrés només en els arguments per revisar les mesures cautelars, com el risc de reiteració o de fuga. El jutge del Tribunal Suprem els ho concedeix, tot i que passada la campanya electoral i les festes de Nadal.

L'altre empresonat pel Procés, Oriol Junqueras, també va presentar un recurs per sortir de la presó, però en el seu cas no és al jutge Llarena a qui li correspon resoldre'l, sinó a la sala, en tractar-se d'un recurs d'apel·lació. En ell, la defensa del vicepresident assegurava que en la seva actuació no hi havia hagut violència i desacreditava la validesa del document 'Enfocats' que ha servit de base per mantenir-lo empresonat.

Pel que fa a la possibilitat de sortir a fer campanya, en una interlocutòria notificada aquest dijous, Llarena assegura que la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans diu que el de sufragi passiu i de participar en la campanya no és un dret absolut: "Cada estat pot modular-lo sempre que la participació democràtica no perdi la seva efectivitat i que les limitacions responguin a fins legítims".



Entre els arguments del jutge hi ha que com que les eleccions són amb llistes tancades, la defensa de l'ideari "està atesa per altres integrants" de la candidatura. És a dir, com que, segons ell, la participació de Sànchez en la campanya no és imprescindible perquè els seus ideals quedin representats, no li concedeix el permís.

El jutge admet que l'estada en presó "comporta una limitació evident per a la seva participació en la campanya electoral", però en canvi afirma que "ni suposa la impossibilitat de ser elegit ni comporta una pèrdua o una alteració essencial de l'efectivitat del dret de participació democràtica dels qui comparteixen el projecte polític". A més, afirma que Sànchez té possibilitat de dirigir-se a l'electorat a través de cartes, com les que ha publicat a l'ARA.

Llarena també justifica la seva negativa basant-se en el fet que la presó provisional va ser decretada perquè es va observar risc "que l'investigat pogués impulsar mobilitzacions públiques violentes semblants a les que se li atribueixen en aquest procediment", i que deixar-lo sortir per fer campanya podria, segons ell, donar-li l'oportunitat de fer-ho. Les sortides de la presó o els contactes amb mitjans de comunicació, diu, "es poden aprofitar per propiciar que els tumults es materialitzin".