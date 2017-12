Maillo diu que les eleccions no eren "un examen" per a Rajoy i demana a Cs que intenti formar govern

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha eximit aquest dimarts Rajoy de responsabilitat pels resultats del partit en les eleccions del 21 de desembre. Segons ell, el president espanyol "no s'estava examinant", als comicis. Dit això, ha demanat a la candidata de Ciutadans a la Generalitat, Inés Arrimadas, que intenti formar govern a Catalunya.

En una entrevista a la Cadena SER, Maillo ha dit que al PP li "agradaria" que Arrimadas "fes la seva feina" i "intentés formar govern" a Catalunya, després d'haver estat la força més votada, amb 36 escons. El coordinador general del PP ha demanat, doncs, a la líder de Ciutadans que no posi "en safata als independentistes la possibilitat de formar govern".

En aquest sentit, ha assenyalat que el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ja ha demanat públicament a Arrimadas que obri aquesta ronda de contactes. "Fins ara sembla que Ciutadans no ho vol o li fa vertigen, com li sol passar habitualment amb les tasques de govern", ha emfatitzat.

Posteriorment, Maillo ha dit en una entrevista a RNE que Ciutadans està "molt acostumat a anar segons bufi el vent", tal com evidencia, al seu parer, el seu canvi de postura respecte al 155. Ha animat la formació taronja a "madurar i enfrontar-se a la realitat".

Preparant l'escenari de les eleccions generals

El Partit Popular és molt conscient que el creixement de Ciutadans com a partit representa una competició directa amb la seva formació a escala espanyola. Per aquest motiu, Maillo intenta desprestigiar la formació taronja amb l'argument que no tenen experiència de govern.

En paral·lel, ha diferenciat aquest dimarts les eleccions autonòmiques de les generals, i ha recordat que el PP va guanyar Ciutadans en les quatre províncies catalanes a les generals de fa un any.

Davant la possibilitat que Albiol abandonés el càrrec després de la pèrdua de 7 escons del PP a les urnes, ho ha descartat i ha assegurat que "tots són responsables" dels resultats. "És un resultat indiscutiblement dolent", ha assegurat: "Som responsables d'aquests resultats? Evidentment, i els hem d'assumir amb humilitat; però tampoc convé dramatitzar en excés".