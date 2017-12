Manuel Valls defensa l'aplicació del 155 i diu que ell hauria fet el mateix a França: "Espanya no és una dictadura"

L’ex primer ministre socialista de França, Manuel Valls, s’ha convertit en el protagonista inesperat de l’últim tram de la campanya del bloc constitucionalista, sobretot després que el PP, PSC i Ciutadans hagin intentat capitalitzar la figura d’un dels dirigents europeus que amb més contundència ha avalat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern espanyol. Valls ha participat aquest dissabte en un acte del PP per donar suport a Xavier Garcia Albiol, des d'on ha assegurat que ell hagués fet "el mateix" que Mariano Rajoy si s'hagués trobat amb un conflicte independentista a França. “Dono suport al discurs clar del rei i l’aplicació de l’article 155”,ha deixat clar, i per esvair dubtes ha sentenciat: "Espanya no és una dictadura. El govern espanyol o la majoria al Senat no són franquistes".

Al contrari, Valls ha dit que Espanya té "una de les Constitucions més avançades" d'Europa i del món i que és important que els dirigents europeus donin suport al compliment l'Estat de dret espanyol perquè el conflicte territorial a Espanya "no és només un problema dels catalans i els espanyols", sinó que el proper 21 de desembre "també està en joc" el futur polític del continent.

Així, no ha esmentat que aquesta tarda participarà en un acte amb Ciutadans -el PP s'esforça en recordar aquests dies que no tenen experiència de govern per evitar fugues de vots cap al partit taronja- i s'ha limitat a dir que aquest cop els tradicionals temes de campanya i la ideologia dels partits queden en un segon terme perquè "el que importa ara és l’Estat de dret, el futur d’Espanya i el futur d’Europa".

"Dono suport als partits constitucionalistes perquè necessitem una Europa forta i unida", ha seguit Valls, que ha afirmat que la manera que Europa sigui més forta també passa perquè Espanya i Catalunya es mantinguin unides. "Catalunya sense Espanya ja no és Catalunya i Espanya necessita Catalunya", ha afirmat.