Albiol: “Ser català no és portar un llaç groc, és pensar en català però dir ‘te quiero’ i emocionar-te amb ‘la Roja’”

El candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, defensa sovint que l'independentisme ha creat carnets de "bons i mals catalans". Aquest dissabte, en un acte al costat de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i de l'exprimer ministre francès Manuel Valls, Albiol ha jugat aquesta carta i ha assegurat que "ser català no és portar un llaç groc, tenir l'estelada al balcó o anar a una manifestació a Brussel·les". "Ser català és respectar aquell que no pensa com tu, emocionar-se amb les victòries de 'la Roja' i pensar en català però dir 'te quiero' en espanyol", ha afirmat.

En el seu discurs davant d'un centenar de militants del partit a l'hotel Grand Marina, Albiol ha tornat a reivindicar-se com l'única garantia per fer complir la legalitat i per aturar el Procés. També ha repetit una de les seves frases estrella d'aquesta campanya electoral: "Sense un PP fort al Parlament no hi haurà un govern constitucionalista".

En la seva particular croada contra Ciutadans perquè no arrabassi tot el vot unionista, el PP es bolca aquest cap de setmana en donar suport a Albiol, que avui ha rebut l'escalf de Cospedal. La ministra de Defensa també ha defensat que els populars són la garantia "que la llei regeixi el futur Govern de Catalunya". Cospedal ha tret pit per haver prioritzat "l'interès general per sobre dels interessos de partit". Encara que no ha citat el partit d'Inés Arrimadas i Albert Rivera, ha comparat l'experiència institucional del PP amb la d'aquelles formacions "que no han demostrat res". "No estem només a les tertúlies o en escenaris televisius", ha dit, sinó que el PP vol parlar del que "interessa els catalans", com que els "nens puguin estudiar en català i castellà" i que “no els adoctrinin” a les escoles.

"Som un partit valent que sempre ha defensat la unitat del país i que ho defensa sense equidistàncies, perquè en això no valen mitges tintes", ha afirmat, i ha dit que "o s'està amb Catalunya i Espanya o no s'està". Tot plegat, ha dit, perquè són conscients que "els catalans estan farts de tenir tants governs que han estat un malson i que no s’ocupen d’ells".