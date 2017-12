Manuel Valls diu que "l'ensenyament de la història és una batalla política" contra l'independentisme

L'ex primer ministre francès Manuel Valls és el nexe d'unió de tots els actes per la unitat d'Espanya que s'han fet aquest dissabte a Barcelona. A primera hora ha participat en un col·loqui del PP amb la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i el candidat Xavier García Albiol. Després ha intervingut en l' acte de Ciutadans amb Albert Rivera, Inés Arrimadas i el premi Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. Aquesta tarda ha intervingut en el col·loqui "Després de la postveritat, seny" organitzat per Societat Civil Catalana (SCC), juntament amb els exministres Josep Piqué i Eduardo Serra, i ha assegurat que "l'ensenyament de la història és una batalla política major" per acabar amb l'independentisme.

Per a Valls, "cal treballar per l'autoestima" del "poble espanyol". "Com pot ser que una de les regions més riques d'Espanya pugui construir un discurs sobre l''ens roben'?", ha lamentat: "S'ha de construir un altre relat que sigui positiu i que enfoqui amb el relat d'Europa".

"La mentida ha estat matxacada per la veritat, per la realitat", ha assegurat l'ex primer ministre francès: "El projecte de separació, de fractura, ha fracassat. Ara comença el més difícil: sortir dels blocs i reconstruir en la societat catalana una nova relació".

Per fer-ho, l'exlíder del PP a Catalunya i exministre del govern d'Aznar, Josep Piqué, ha apel·lat a la necessitat de trobar "un objectiu comú". "La Transició era molt difícil i va ser possible perquè les dues parts, que venien de llocs tan distants com el franquisme i la democràcia, van identificar un objectiu comú: Europa", ha sentenciat. Per a ell, aquest nexe passa pel relat de la història: "Espanya és la història d'un èxit, Catalunya ha tingut els millors 40 anys de la seva història, i sobre això hem de reconstruir la cohesió".

"Quan va tenir lloc l'ofensiva independentista?", s'ha preguntat l'exministre: "En uns moments en què Espanya passava per greus dificultats". Piqué ha acusat els actors del Procés perquè "sabent que no tenen majoria social van tirar endavant un projecte des de la profunda insolidaritat que suposa veure que aquest vaixell es pot enfonsar, i van optar per abandonar el vaixell, agafar la zòdiac i marxar".