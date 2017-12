Mundó, Turull i Rull tornen a Estremera i aniran a Soto del Real per retrobar-se amb els companys

Si bé ahir van ser una quarantena de candidats d'ERC els que van anar al centre penitenciari d'Estremera per visitar Oriol Junqueras i Joaquim Forn, avui faran el viatge a Madrid Carles Mundó, Jordi Turulll i Josep Rull. Els tres consellers alliberats aprofitaran el dia de reflexió per retrobar-se amb els seus companys. Entraran a la presó en qualitat d'advocats.

Mundó va prometre a Junqueras que l'aniria a veure, com a mínim, un cop a la setmana. Avui Mundó es retrobarà amb qui va compartir presó per poder-li explicar com ha anat el tram final de la campanya: "Fer tot el possible perquè malgrat estigui a la presó pugui compartir aquests moments d'il·lusió i aquesta esperança pel dia 21, que és una oportunitat per donar una lliçó democràtica davant de tots aquells que han fet possible mantenir-lo a la presó". Mundó també veurà Joquim Forn i Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

Mundó ha fet una fotografia des del tren que el portarà fins a Madrid aquest matí i l'ha penjat al Twitter:

Torno a Madrid per visitar l’Oriol Junqueras i en Quim Forn a Estremera i els Jordis a Soto del Real. Els explicaré com els estima la bona gent i que demà també pensarem molt en ells i en les seves famílies. #UsVolemaCasa pic.twitter.com/dz5nJeq0Vx — Carles Mundó (@CarlesMundo) 20 de diciembre de 2017

"Vam dir: 'aquests dies ens dedicarem a ajudar en tot el que puguem per veure si podeu sortir d’aquí'. Farem la campanya per derrotar allò que ha fet possible que estiguéssiu aquí i el dia de reflexió ens el passarem fent costat a les quatre persones que encara són a la presó. Creiem que és la millor manera d’aprofitar un dia com aquest", ha dit Turull a RAC1.