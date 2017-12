Oriol Junqueras: “Personalitzar la Generalitat genera rebuig”

L’ARA va fer arribar un breu qüestionari al president d’ERC, Oriol Junqueras, a la presó d’Estremera. Aquesta setmana han arribat les respostes.

¿En què l’ha canviat l’experiència de la presó?

No puc dir que m’hagi canviat. Ara, tastar la repressió en primera persona et fa ser molt conscient del mal que està disposat a fer el PP i de com actua l’Estat. Deixaran ferides i haurem d’aprendre a viure sense rancúnia. Perquè amb odi no es construeix res. Per això actuen contra nosaltres amb odi, perquè volen destruir i no construir. Van a fer mal per escarmentar. I tant els és el dolor que provoquen i l’odi que instiguen.

¿Va ser un error no preveure la força repressiva de l’Estat?

Sabem que el preu de la llibertat pot ser alt. I ho intuíem també. Preveure el futur no sempre és garantia de prendre les millors decisions, o a l’inrevés. No estem davant una partida d’escacs jugant amb regles i amb igualtat. És difícil preveure els moviments d’un adversari si juga sense regles i aposta per la raó de la força i no per la força de la raó. En tot cas, sempre és aconsellable treure conclusions de les experiències viscudes i aprendre’n. L’aprenentatge és una base imprescindible per avançar i millorar. Per exemple, l’Estat no ha dubtat a foragitar empreses o a perjudicar l’economia, és molt greu. Tant els és la gent, la raó d’estat passa per damunt de tot.

Quin ha de ser el pla ara per aconseguir la independència?

Fer el bé i treballar al servei de la gent. Ser honrats i tenir les mans netes per obtenir, també, una victòria ètica. Fer visible que el que volem fer és al servei de la majoria, que cosim i treballem per una societat republicana. Gairebé tot el que ha anul·lat o suspès el TC responia a la voluntat de justícia social i progrés o implementació de drets. No podem ni volem renunciar a ajudar la gent. I aquest és un àmbit d’actuació imprescindible. Com ho farem? Perseverant i no defallint. La gent d’ERC mai ha fallat, ni un. Ni al Govern, ni al carrer.

¿Vostè vol ser president o creu que ho ha de ser Puigdemont si hi ha majoria independentista?

Jo el primer que vull és omplir les urnes de vots i guanyar, que és el pas imprescindible, l’únic, per aturar la piconadora que volen fer passar per damunt de Catalunya. No crec que toqui ara personalitzar, ni patrimonialitzar les institucions, no hi veig què hi guanyem. Més aviat genera rebuig i estigmatitza la Generalitat. Sortim a guanyar, guanyem i aleshores implementem el resultat sense apriorismes, pensant en la majoria social i a fer un Govern fort, molt fort.

Quines serien les seves primeres mesures com a president o d’un Govern encapçalat per ERC?

Ens presentem amb un programa ambiciós i molt acurat, que també és un programa determinat per la conjuntura. Primer, recuperar el tremp de la institució. I això vol dir activar la Generalitat que avui estan laminant des de dins. I paralitzant. Inventariar els danys del 155 i avaluar la situació de cada àmbit, tant pel que fa a àrees com a persones. Hi ha àmbits amenaçats que són prioritaris, en aquest sentit, com Exteriors, Interior, Economia i Educació, perquè no han deixat d’atacar-los. Però també la Sanitat, recordem que es vantaven d’haver-la “destrossat”. I fer-ho tot amb lleialtat al mandat democràtic i a la voluntat ciutadana. Com més suport popular expressi, més legitimació i fortalesa. Alhora també haurem de desactivar les maniobres del PP i els seus aliats per crispar la gent i enfrontar-la. Som un sol poble i no ens ho podem permetre ni ho hem de tolerar.