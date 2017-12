El PP estatal evita l'autocrítica i amenaça amb més 155

El PP estatal evita l'autocrítica i surt en defensa de l'estratègia de Mariano Rajoy, malgrat la patacada electoral de quedar-se amb només tres escons al Parlament i de tornar a guanyar per majoria absoluta les forces independentistes. Així s'ha expressat el vicesecretari de Comunicació dels populars, Pablo Casado, en roda de premsa des de la seu del carrer Génova, a Madrid. "L'Estat no ha fracassat perquè ha aconseguit que la llei triomfi a Catalunya", ha assegurat afegint que "mai més hi haurà un desafiament independentista com el que hem viscut".

Ara bé, Casado no ha tornat a repetir que el Procés ha mort i fonts dels populars admetien fora de micròfons que ja no es podia donar per sentenciat amb aquests resultats. Amb tot, el portaveu popular ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat a tots els espanyols" assegurant que "la llei es compleix i se seguirà defensant la unitat i la sobirania nacional d'Espanya passi el que passi i governi qui governi".

El missatge era clar: qui se surti de la línia, haurà de tornar a veure-se-les amb l'aplicació de l'article 155 i la justícia. En aquest sentit, Casado ha advertit que "si algú torna a la via unilateral tindrà les mateixes conseqüències", tant polítiques com penals.

Casado ha admès, això sí, els mals resultats del seu candidat a Catalunya, Xavier García-Albiol, però ha defensat que el PP, "abans de pensar en rèdits electorals, pensa en l'interès dels espanyols i dels catalans". A diferència d'Albiol, no ha volgut entrar en el cos a cos amb Ciutadans, lamentant que no hagin teixit un millor bloc per fer front a l'independentista.

Rajoy té previst comparèixer avui

Què passarà a partir d'ara? Mariano Rajoy reuneix demà el Comitè Executiu Nacional, el màxim òrgan de direcció entre congressos per valorar els resultats. Hi serà Albiol, de qui penja d'un fil el seu lideratge a Catalunya després que ja es posés en dubte que fos candidat i no pas la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. Fonts del partit apunten que està previst que Rajoy comparegui després de la reunió, seguint la lògica d'altres eleccions. No acostuma a parlar la nit electoral -si és que no ha tret un gran resultat i surt al balcó- i el dia després dona una roda de premsa o bé el discurs davant de la plana major del partit és en obert.

El recompte s'ha seguit amb un hermetisme absolut a Génova, on Rajoy s'ha envoltat de la cúpula de tot el partit i també més de la meitat del govern espanyol, inclosa la vicespresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santmaría. Els mals resultats a Catalunya, a més de perllongar-se la majoria absoluta independentista, suposen una esmena a la totalitat a l'estratègia de Rajoy, que en el seu moment ja va ser qüestionat per no tirar de línia dura i allargar l'aplicació del 155. El seu lideratge intern, que es va veure reforçat amb la reelecció, pot tornar a trontollar. I més enmig del debat successori amb fortes ferides internes al partit.