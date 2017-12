Iceta apel·la a la racionalitat dels indecisos i els demana que no votin Cs per "revenja"

L'últim esforç del PSC per demanar el vot s'ha centrat a apel·lar a la racionalitat del votant indecís que no vol la independència però que no té clar quin és el camí: els socialistes o Ciutadans. En l'acte final de la campanya del 21-D, a l'Auditori de Cornellà de Llobregat, Iceta s'ha tornat a erigir com a president de la "reconciliació" entre catalans i amb la resta d'Espanya i ha demanat als electors que no votin per "revenja".

"Quina diferencia hi ha entre PSC i Cs? Cs va votar sí a Rajoy", ha començat el candidat per diferenciar-se de la formació taronja, amb la qual competeix per una important bossa de votants, i ha criticat que els d'Arrimadas parlin de "reconciliació" amb "to de revenja" i que vulguin fer un gir a la dreta. L'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, ha afirmat que "el vot no pot ser per colpejar, el vot és per construir, per dialogar [...] El nostre vot no és per als que diuen 'Sin ellos', però tampoc per als que diuen 'A por ellos'", ha dit.

Al seu torn la número dos del PSC per Barcelona, Eva Granados, ha fet directament un "prec" als indecisos: que votin "amb el cor però també amb el cap", i que tinguin clar que quan "el 21-D es vota però que el dia 22 s'ha de governar un país" per recuperar la justícia social i acabar amb la "bronca".

El PSC confia que el discurs de la concòrdia que ha mantingut Iceta durant tota la campanya i les seves complicitats amb diverses forces a l'arc parlamentari serveixin per sumar suports pel candidat. Iceta, de fet, ha confirmat aquest matí que només preveu tres opcions després del 21-D: un president independentista, que ell sigui investit o que es repeteixin les eleccions. Per encapçalar la Generalitat, però, cal aconseguir un resultat mereixedor dels suports necessaris.

Com que molts d'aquests suports vindran de l'unionisme que flirteja amb Cs, els socialistes han explotat en aquest final de campanya el dur discurs contra l'independentisme de l'exministre Josep Borrell. Després que aquest migdia digués que si el Procés continua endavant "arribarem a les mans", al vespre ha cridat a votar el PSC per evitar que "l'odi ens enverini" i sortir de la "realitat virtual".

Borrell ha dit que "d'independències de cap de setmana ja n'hem tingut prou" perquè no porten "enlloc", però també que "mantenir les coses com estan tampoc serveix de res". Tot i que ha admès a Iceta que té "por" que el discurs "racional" del candidat "no hagi sigut capaç de traspassar el mur de les emocions" enfrontades pel Procés, ha cridat els votants a triar "el camí del mig" que representen els socialistes.

"Rajoy, Puigdemont i Junqueras no han demanat perdó"

Balmón, que també ha tingut un discurs dur, ha arrencat el seu discurs dient que en aquesta campanya -amb polítics a la presó i d'altres a l'exili- ha trobat a faltar una cosa: "Ni Rajoy, ni Puigdemont ni Junqueras no han demanat perdó pel fracàs de les seves polítiques", ha afirmat. La gent l'ha aplaudit, i l'alcalde ha reblat el clau i ha acusat els tres líders polítics d'haver trencat els ponts i traït la ciutadania.

Balmón ha carregat contra els independentistes per "haver-nos trencat i colpejat l'economia", i també contra l'Estat per pensar que "amagant-se dins de normes que hem constituït entre tots trobarem el camí de la solució: tampoc!", ha dit. I davant d'aquesta situació, ha afegit, hi ha els socialistes: "Alguns ens volien derrotats, resignats, desmoralitzats, sense propostes, però aquí ens teniu: dempeus, perforant el murs de la discòrdia [...] El nostre vot superarà i desmuntarà les muralles; no volem més muralles", ha sentenciat.