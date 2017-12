El sondeig d''El Periódico' dona la victòria a ERC i descarta una majoria unionista

L'enquesta publicada pel diari 'El Periódico' dona la victòria de les eleccions del 21-D a ERC, que obtindria entre 34 i 35 escons. Els republicans traurien així un avantatge d'uns 6 escons sobre Ciutadans, el partit que alguns sondejos situaven com a guanyador dels comicis. El partit taronja d'Inés Arrimadas obtindria entre 27 i 28 diputats. A les eleccions de 2015 en van aconseguir 25.

L'enquesta, realitzada per GESOP a partir de 800 entrevistes, no aclareix si el bloc independentista aconseguirà la majoria al Parlament. Junts per Catalunya, el partit de Carles Puigdemont, obtindria entre 26 i 27 escons, molt a prop de Ciutadans. El partit de Puigdemont, que està fent campanya des de Brussel·les, semblava que remuntava en els sondejos però, segons el d''El Periódico', perdria suports que anirien als republicans. La CUP, per la seva banda, obtindria entre 6 i 7 diputats. Actualment en té 10. La suma dels tres partits independentistes formaria un Parlament que tindria entre 66 i 69 diputats a favor de la República catalana. La majoria se situa als 68.

El que si queda clar, segons l'enquesta de GESOP, és que el bloc unionista no obtindrà la majoria. El PSC es quedaria amb 23 o 24 diputats (al 2015 en va obtenir 16), mentre que el PP cauria de manera important, passant dels 11 actuals a 6 o 7. La suma de les tres formacions constitucionalistes es quedaria entre els 56 i 59 diputats, lluny dels 68 de la majoria.

Els comuns, per la seva banda, mantindrien els 11 diputats que tenen actualment o en podrien arribar a perdre un. La formació liderada per Xavier Domènech i Ada Colau pot ser decisiva per fer inclinar la balança cap a un bloc o un altre.