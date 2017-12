Puigdemont diu que la "pitjor notícia per Rajoy" és que guanyi Junts per Catalunya el 21-D

Junts per Catalunya no surt del guió previst i manté que el 21 de desembre s'ha de restituir el Govern "legítim". Mentre ERC assumeix que Puigdemont no podrà tornar a Catalunya per ser president, Junts per Catalunya assegura que no té pla B. En un míting a Berga i connectat des de Brussel·les en directe, el president Puigdemont ha assegurat que la "pitjor notícia per Rajoy" i la "millor victòria" per Catalunya és que guanyi la seva llista. Una manera de reclamar el vot útil, enfront ERC i la CUP, per vèncer el bloc del 155. "Rajoy ha de sortir derrotat per la gent que va estomacar", afegint que la seva llista és la que més representa el referèndum de l'1 d'octubre. A parer seu, l'elecció el 21-D és "entre la república dels ciutadans o monarquia del 155".

Turull ha estat més explícit i ha reclamat que és l'hora de "fer país i no partit" i que l'elecció en els comicis és entre Puigdemont o Rajoy. "Aquesta llista és per recuperar el president escollit per Catalunya", ha reblat. El conseller de la Presidència, que s'ha emocionat un moment del míting recordant les cartes que li havien arribat des del Berguedà a la presó d'Estremera, ha assegurat que dedicarà "cos i ànima" a guanyar les eleccions del 21 de desembre, ja que considera que aquesta és l'única manera de treure de la presó el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Tot i no haver-se referit a ERC aquesta tarda, el matí Puigdemont sí que ha replicat al conseller Carles Mundó, que havia demanat a Junts per Catalunya quin seria el seu candidat alternatiu si ell no pot tornar a Catalunya. Puigdemont ha assegurat que la seva intenció és restituir el Govern destituït de forma "il·legítima" i que no fer-ho seria donar entendre que el 155 continua.

L'endemà de la manifestació de Brussel·les, Junts per Catalunya ha aterrat a Berga, en què unes 300 persones s'han atansat al Pavelló de Suècia per escoltar el conseller Jordi Turull, que va sortir de presó dilluns, Laura Borràs, Eduard Pujol i Aurora Madaula.

Borràs insinua que trens i vols van arribar tard expressament a Brussel·les

La candidata Laura Borràs, vestida de groc, ha reivindicat aquest color com a símbol de "llibertat" i ha acusat la Junta Electoral de retornar a segles passats prohibint-lo en els col·legis electorals, a les Fonts de Montjuïc o que els electors el portin. "Som un país valent, pacífic i determinat", ha afirmat. Ha posat en valor la manifestació d'ahir a Brussel·les, on es van desplaçar centenars de milers de persones per reivindicar la llibertat de presos polítics i ha insinuat que els vols, els trens i els autobusos van arribar tard expressament a la manifestació. "Va ser la gent, amb els seus propis mitjans", ha reivindicat afegint que és aquest esperit el que els ha de portar a guanyar les eleccions.

Més enllà del missatge polític, també hi ha tingut cabuda la pinzellada personal. Tan Aurora Madaula com el portaveu, Eduard Pujol, han compartit la seva experiència amb la ciutat, en què tots dos havien passat la seva infància. Madaula ha teixit complicitats amb els que l'escoltaven citant Cal Negre, els tornejos de futbol sala d'Avià o el barri de Santa Eulàlia. Filla d'una extremenya que va emigrar a Berga, Madaula ha reivindicat Catalunya "com un sol poble". "Vaig incorporar-me a la llista per fer fora el feixisme. Vull un país que el feixisme estigui condemnat, estigui a la presó i perseguit", ha assegurat. "Hem de dir 'no' a Rajoy i dir sí a la democràcia", ha afirmat. Pujol, també amb vincles al Berguedà, s'ha fet seva la política de les "emocions" davant dels que critiquen apel·lar als sentiments de les persones a l'hora d'anar a votari ha cridat a sortir del "malson" del 155 a través de les urnes.

També ha confessat perquè va acceptar concórrer a la llista del president malgrat tenir una posició "còmode", sent director de Rac 1. "Quan vaig veure les porres i la indignitat de la barbàrie l'1 d'octubre i quan van enviar en Jordi [Turull] a la presó em va fer molta tristesa. Per l'1-O i el teu viatge de misèria a la presó, vaig dir que sí quan em va trucar el president", ha assegurat dirigint-se a Turull, que estava assegurat a primera fila.

Lluís Vall, regidor de Gironella i membre de la candidatura de Junts per Catalunya, ha fet d'amfitrió de míting posant en valor el paper del president en el Procés i ha assegurat que els que pertanyen a la llista són aquells que se "senten en deute" amb Puigdemont per haver impulsat el referèndum.