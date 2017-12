De Raimon Obiols a Duran i Lleida o Manuel Milián Mestre: suports transversals a Miquel Iceta

Nous suports per a Miquel Iceta en l'últim dia de campanya. En les últimes hores dos manifestos l'assenyalen com la millor opció per presidir la Generalitat en un context de conflicte obert amb l'Estat. Es tracta de dos documents signats per exdirigents del PSC -el primer- i per exconsellers, exparlamenaris i ex alts càrrecs de governs de diferents partits -el segon-, entre els quals hi ha el mateix PSC, CDC, UDC i fins i tot el PP.

"Sabem que Miquel Iceta és capaç d’assumir aquest repte i que té la intel·ligència política necessària per afrontar-lo amb eficàcia. S’ha compromès obertament a no fer president de la Generalitat cap representant de cap dels dos blocs enfrontats", argumenta el text signat per ex-PSC i que encapçala Raimon Obiols, exlíder del partit. Després que Iceta hagi refermat aquest dimarts el seu compromís de no donar els seus vots per fer president un independentista ni tampoc la candidata de Cs, Inés Arrimadas, els signants posen en valor el "paper imprescindible" dels socialistes "de tallafocs en l'incendi neolerrouxista que ha maldat per calar foc a mig país".

El partir que lidera Iceta, insisteixen, és més necessari que mai "a causa de la polarització extrema dels nacionalismes oposats i de la consegüent desinhibició dels hiperventilats a banda i banda", i consideren que el socialista és capaç de liderar "una nova etapa catalana" on Catalunya pugui exigir i pugui assolir, des de la força de la immensa majoria i de les aliances espanyoles possibles, un tracte just i un ple reconeixement nacional".

En el segon manifest destaquen noms com el de l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida -que ja havia dit que votaria Iceta-, els exconsellers socialistes Xavier Sabaté i Antoni Siurana, Teresa Cunillera i Joan Rangel (PSC), Salvador Sedó (UDC) o Manuel Milián Mestre (PP). "En aquests moments creiem que la candidatura a la presidència de la Generalitat encapçalada per Miquel Iceta, reforçada amb l’acord amb Units per Avançar, és la que millor recull les possibilitats d’obrir una nova etapa de concòrdia i de diàleg que tornin la pau social i política a Catalunya", assenyala el document.

Aquest segon text també reclama "el respecte a la legalitat, el reconeixement de Catalunya com a nació i exigir de l’Estat una resposta política positiva a les aspiracions dels catalans i les catalanes". "Des de la diversitat dels nostres orígens ideològics i/o partidistes, creiem que cal obrir una etapa de reconciliació entre tots els catalans i les catalanes de bona voluntat, fugir de la polarització actual i bastir ponts de diàleg entre tots nosaltres i l’Estat espanyol", conclou.