Rajoy: "Jugar a dividir i a separar és emprendre un camí cap a un passat que creiem feliçment ja superat"

El PP ha apel·lat al sentiment patriòtic espanyol en l’últim dia de campanya. I ho ha fet des de Girona, la terra de Carles Puigdemont i la demarcació amb el percentatge més elevat de vot independentista a les últimes eleccions al Parlament. Des d'aquí, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha recordat que Espanya és "la nació europea que fa més temps que va aconseguir la seva unitat" i ha dit que després de "més de 500 anys vivint junts", l'independentisme és cosa del passat. "Jugar a dividir i a separar és emprendre un camí cap a un passat que creiem feliçment ja superat", ha dit, un escenari que "ni Catalunya, ni els catalans ni la resta d'espanyols es mereixen".

En un dinar amb militants a Girona, Rajoy ha demanat fer fora els independentistes de la Generalitat, perquè Catalunya no es pot permetre un govern que aposti per la via unilateral. Així, ha enumerat els greuges que, per a ell, ha suposat el govern de Carles Puigdemont: "No hi pot haver un govern que unilateralment intenti liquidar la Constitució espanyola ni l’Estatut, que se salti la llei i que a més en presumeixi, un govern que no respecta les sentències del TC, un govern que impedeixi a l'oposició fer la seva tasca, que tanqui el Parlament i l’obri quan li convingui i no se sotmeti al control de l’oposició. No hi pot haver un govern que pressioni periodistes o jutges que no pensin com ells per imposar-los la seva voluntat, que no s’ocupi de l’economia, que enganyi la gent".

Rajoy ha carregat amb duresa contra Puigdemont, a qui ha arribat a retreure que es "queixés i protestés" de la manca d'inversions de l'Estat en la inauguració de l'AVE, quan era alcalde de Girona. Tot i això, el president del govern espanyol ha dit que l'Estat "seguirà fent inversions" a Catalunya, com el corredor mediterrani, "que també vindrem a inaugurar". En tot cas, ha retret a l'independentisme que intenti "convertir el govern de Madrid en l'adversari polític" amb el "vell truc" de donar la culpa als altres. "No van voler negociar, no van voler parlar, es van negar a anar a la conferència de presidents, no han anat als fòrums per debatre el finançament autonòmic", ha lamentat Rajoy, que ha afegit: "L'únic diàleg que plantegen els independentistes és referèndum sí o referèndum sí, i indepèndencia sí perquè ho dic jo. I jo dic independència no perquè ho diu la Constitució i la majoria d'espanyols".

La veritat és que durant els últims quinze dies, Xavier García Albiol ha demanat el vot a aquells que se senten "orgullosos de ser catalans però també profundament espanyols", però avui, des de Girona, ha reiterat més que mai la seva aposta per la unitat d’Espanya. "No permetrem que un senyor en tres mesos pretengui liquidar un projecte de 500 anys d’història", ha afirmat Albiol, que ha lloat el passat en comú dels territoris de l’Estat en dir que Espanya "no és cap ocurrència o invent; és un país en què tots avancem cap a la mateixa direcció", ha dit.

En aquesta arenga per la unitat, el candidat popular s’ha reivindicat un altre cop com la garantia per mantenir la indissolubilitat de l’Estat, i per fer-ho, s’ha volgut dirigir directament a Carles Puigdemont. "Tingui clar que mentre governi el PP, encara que li pesi, Catalunya seguirà formant part d’aquesta gran nació que és Espanya", ha sentenciat.

Campanya a la terra de Puigdemont per no perdre l'escó gironí

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, que és gironí, ha reconegut que és un dels territoris més difícils per al PP, però que hi aposten fort perquè no volen perdre el diputat que tenen en aquesta demarcació. Millo ha insistit que si el PP perd aquest representant "no serà a favor de Ciutadans, sinó a favor de la CUP o ERC". "Què preferiu, un diputat del PP o un de la CUP? No deixeu passar ni un sol vot", ha demanat als assistents a l’acte.

Fent una apel·lació desacomplexada al vot útil, Millo ha dit que si les 30.800 persones que van votar el PP a les últimes eleccions espanyoles, el juny del 2016, ho tornen a fer, el PP té garantits dos diputats. "Si va ser el vot més útil per frenar l’independentisme, el dia 21 també serà el vot més útil per garantir el canvi a tot Catalunya", ha assegurat.

"L’únic que li fa por a Puigdemont és Rajoy", ha dit Millo, que ha demanat aturar els independentistes perquè han actuat com a "dictadors i totalitaris", ja que no s’han sotmès a les lleis.