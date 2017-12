Rajoy es bolca en el 21-D: "El PP és l'única garantia que Catalunya seguirà sent Espanya i Europa"

Un esprint final per evitar que Ciutadans s'escapi. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es bolcarà en el tram final de la campanya electoral a Catalunya i farà actes arreu del territori diumenge, dilluns i dimarts que ve. A més, a banda de ser avui a les caves Freixenet de Sant Sadurní d'Anoia, Rajoy ha avançat la seva visita i també ha inaugurat el nou local del PP a Badalona, la ciutat on va ser alcalde el candidat popular, Xavier García Albiol.

Des de la tercera ciutat del país, Rajoy ha premut l'accelerador i ha demanat el vot per Albiol perquè "el PP és l'única garantia que Catalunya seguirà sent Espanya i Europa". "Els altres, no se sap", ha dit amb relació a Ciutadans i el PSC. També ha reivindicat: "[Els populars] Sempre hi hem sigut en els moments difícils". De fet, ha tret pit per haver aplicat el 155, perquè, segons ha dit, "ha permès acabar amb el disbarat" del procés sobiranista, un pas "plenament constitucional" que els populars també defensaran al Parlament, ha dit Rajoy.

El mateix Mariano Rajoy, que va convocar les eleccions, ha plantejat el 21-D com un plebiscit i una qüestió d'Estat, així que un resultat que perjudiqui el PP a Catalunya pot acabar influint a escala estatal. Conscient, doncs, que un mal resultat d'Albiol pot fer trontollar el discurs de la Moncloa sobre Catalunya, Rajoy ha apel·lat a la legalitat una vegada més i ha avisat que l'endemà dels comicis el govern espanyol "seguirà amb voluntat de diàleg", un diàleg, però, que assegura que no inclou una negociació per a un referèndum d'independència, per molt que guanyin els independentistes. "Aquest govern serà la garantia que Catalunya seguirà sent Espanya i Europa. Això es l'únic que és clar", ha afirmat.

Així, Rajoy ha acusat els independentistes d'haver "enganyat" la població. "El Procés ha sigut la història d'un enorme engany que ara ha quedat acreditat", ha afirmat, després que es conegués l'agenda de Josep Maria Jové. El president espanyol ha retret que el govern de Puigdemont no avisés d'un possible "desastre econòmic" en cas d'independència, i que digués que Catalunya es quedaria a Europa i que rebria suports internacionals quan a l'hora de la veritat "no els ha donat suport ningú". En canvi, ha afirmat que la decisió d'aplicar el 155 ha rebut "el suport de tot Europa sense excepcions".

Rajoy retret a Puigdemont que volgués un govern espanyol "dèbil" i que pensés més en els "seus propis interessos" que en l'interès general. "El problema és que el govern no va ser dèbil perquè va saber pactar amb altres partits, va aplicar la llei i va convocar eleccions i ho va fer amb el suport de tot Europa", ha assegurat.

Albiol: "El PP és el vot més útil"

Intensificant la presència del cap de govern, el PP intentarà salvar els mobles, ara que les enquestes preveuen una notable davallada dels populars, que podrien perdre molts vots a costa de Ciutadans. Per això, el PP reiterarà aquests dies que el veritable vot útil antiindependentista és a favor seu i no del partit taronja.

Així ho ha dit el candidat popular, Xavier García Albiol, que ha afirmat que "no hi ha una opció alternativa a l'independentisme que no passi per la participació del PP". Els populars ja fa dies que reiteren que seran claus en un hipotètic govern constitucionalista, i aquest matí ho han repetit. "El PP és el vot més útil", ha dit Albiol, que ha assegurat que si conserven els vots del juny del 2016 (en van treure 460.000) "el canvi està garantit". "El PP ha sigut l'únic partit capaç de parar els excessos de l'independentisme", ha afirmat.

L'estratègia passa per concentrar tots els vots constitucionalistes al PP, per evitar que les fugues de vot a Ciutadans acabin beneficiant la CUP en aquelles províncies en què ballen alguns escons en joc.

És una idea semblant a la que va fer el PP a les últimes eleccions generals, el juny del 2016, quan va apel·lar al vot útil en algunes províncies per impedir que Podem s'endugués l'últim escó en joc en el repartiment de diputats. Així, el PP vol evitar ara que a Lleida i a Girona, però també a Tarragona, l'últim escó a repartir quedi en mans de la CUP.

Gran acte a Salou

Aquest dimecres Rajoy ha sigut a Badalona, i a la tarda serà a Sant Sadurní. Diumenge, el president espanyol viatjarà fins a Salou, on el PP vol reunir la plana major del partit i diversos dirigents territorials, tenint en compte que el PP vol aconseguir dos escons per a Tarragona.

Dilluns Rajoy podria ser a les comarques gironines, perquè el partit va garantir que el cap de govern seria a les quatre províncies, i Girona és l'única on no haurà estat. Dimarts, dia 19, l'últim dia per fer campanya, el president espanyol serà amb Albiol al tancament de campanya, que en principi tindrà lloc a Barcelona. Serà una recta final per no quedar últims en aquesta cursa electoral.