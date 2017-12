Rivera apel·la al vot útil contra el "separatisme" en el primer acte de campanya a Granollers

Ciutadans ha iniciat el seu acte de campanya al Teatre Auditori de Granollers reivindicant-se com "l'autèntic canvi" a la Generalitat. " Més nacionalisme no és un canvi: és continuisme", va assegurar ahir Albert Rivera davant un auditori de 200 persones -més 200 que es van quedar fora de la sala-: "L’únic canvi possible és que governi un partit constitucionalista, amb una majoria no separatista i amb una dona al capdavant de la Generalitat". Per a Rivera, "guanyar el separatisme és una obligació moral", i va marcar perfil propi davant PP i PSC: " Els catalans que no som separatistes ens convertirem en els líders d’un nou projecte per a Espanya. I això té una doble lectura: no agradarà als independentistes, però tampoc als bipartidistes".

"Fa uns anys només hi havia un partit independentista amb representació: ERC", ha recalcat Rivera: "El PSC es va dedicar a netejar la imatge a aquest partit independentista radical. Què ha passat? Que han sorgit més partits independentistes: el PDECat, de Convergència, que no ho era, i la CUP, que més que independentista és antitot". Rivera ha reivindicat la seva formació contra "el bipartidisme", del qual ha destacat que és poc fiable: " Vostès no s’han sentit estafats pel PP i el PSOE, estafats per un grapat de vots de Convergència o d'ERC?", ha sentenciat.

El líder de la formació a l'Estat ha carregat també contra Podem: "És l’utensili per tornar a donar el govern als separatistes. La solució per això és que no tingui vots: no convencerem Pablo Iglesias, millor que li traguem els vots", ha afirmat.

La candidata de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha fet una intervenció visiblement més breu que la de Rivera. Arrimadas ha apel·lat al vot útil per acabar "amb el monotema del Procés" i ha promès polítiques socials i redistributives davant de l'oferta de PSC i els comuns, a qui ha acusat de ser poc clars respecte al discurs territorial.

Rivera ha fet des de la ciutat de la seva família una crida al "consens" i a la participació: "Necessitem un escó més. Ens hi juguem el nostre passaport, el nostre país, el nostre projecte". El líder del partit taronja ha recordat que aquest matí el comerç de la seva mare al municipi s'ha despertat amb alguns cartells que demanaven la llibertat dels presos polítics enganxats a l'entrada. " Alguns es pensen que assenyalant les nostres famíliesi comerços i marcant-nos aconseguiran fer-nos callar", ha assegurat.